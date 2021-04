Afrique du Sud : Le FMI analyse la crise

La persistance de la crise économique en Afrique du Sud est due, principalement, aux problèmes des entreprises publiques et au manque de la croissance économique, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI). «L’Afrique du Sud a été très durement touchée par la pandémie du Covid-19. En 2020, la production s’est fortement contractée et les pertes d’emplois ont été importantes, malgré les actions opportunes des autorités pour soutenir les groupes les plus vulnérables et les entreprises touchées», a déclaré une équipe du FMI qui a tenu des réunions virtuelles avec des responsables du gouvernement sud-africain pour examiner les récents développements économiques et les perspectives de l’économie. Elle a expliqué que les finances publiques du pays ont beaucoup souffert, alors que le déficit budgétaire et la dette publique ont augmenté considérablement en raison de la récession et des dépenses liées à la pandémie.

Angola : La BM investit 25 M$ dans l’agriculture

Un investissement de 25 millions dollars a été alloué par la Banque Mondiale pour contribuer à la relance de l’agriculture en Angola, avec la mise en œuvre du Programme de production agricole pour l’Afrique australe (APPSA), a indiqué le coordonnateur du projet, Joaquim César. Il s’agit de la deuxième phase du programme lancé sur le plateau central pour la gestion des différentes technologies et la modernisation du secteur agraire angolais, en s’appuyant sur de nouveaux domaines de recherche pour la construction d’une agriculture durable. Le projet s’assigne pour objectif d’installer, dans la province de Malanje, un centre de leadership régional pour la dynamisation de la production en grande échelle du manioc, de maïs, du riz, des légumineux et des horticoles, a expliqué M. César.

Angola : Vers un boost de production pétrolière

L’Angola aura une production de pétrole brut assez suffisante pour alimenter ses raffineries dont les travaux sont déjà en cours, a indiqué le président de la Commission exécutive de l’Unité d’exploration et de production de la compagnie nationale Sonangol, Ricardo Van-Deste. «En regardant la capacité actuelle et la capacité de conversion du pétrole brut au niveau des raffineries de Cabinda, Soyo, Lobito et Luanda, on peut prévoir, sans doute, assez de pétrole pour les alimenter», a déclaré Van-Deste à la presse. Il a de même souligné que cette production devrait peut-être être achetée par ces raffineries à des prix compétitifs sur le marché. Actuellement, l’Angola a une production quotidienne de 1,2 million de barils de pétrole brut, un volume qui pourrait évoluer, dans un proche avenir, avec l’entrée en action de nouveaux gisements.

La BCEAO dément la rumeur d’une nouvelle coupure

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dément la rumeur faisant état de l’’’introduction imminente’’ sur le marché monétaire d’une nouvelle coupure de 50.000 francs CFA. ‘’La BCEAO informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l’introduction imminente d’une nouvelle coupure de 50.000 francs’’, indique-t-elle dans un communiqué publié sur son site. La BCEAO dément ainsi ‘’formellement cette fausse information’’ et précise qu’elle n’a apporté ‘’aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeurent valides’’.

Un mémorandum d’entente entre Congo et Kenya Airways

Le séjour de trois jours du Président du Kenya, Uhuru Kenyatta en République Démocratique du Congo a été couronné par la signature d’un mémorandum d’entente entre les compagnies Congo Airways et Kenya Airways. Cette entente entre les deux transporteurs devra, d’une part, favoriser l’échange de connaissances, d’experts et d’innovation, et d’autre part, soutenir la viabilité de ces deux compagnies grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de COVID-19, selon la présidence kényane.

Ethiopie : 907 M$ de la BM pour soutenir les PME

La Banque Mondiale va accorder à l’Ethiopie un financement de 907 millions dollars destiné à soutenir les PME les plus touchées par la crise due à la COVID-19, améliorer l’accès à l’électricité et lutter contre la pandémie du coronavirus. Au total, 700 millions dollars seront accordés à titre de prêt et 207 millions dollars sous forme de subventions. Selon le ministère éthiopien des Finances, 200 millions dollars seront destinés au soutien des PME les plus touchées par la covid-19, 500 millions dollars pour l’amélioration de l’accès à l’électricité dans le pays et 207 millions dollars pour aider le pays à lutter contre la pandémie du coronavirus.

Ethiopie : Forte hausse du capital minimum des banques

En Ethiopie, le capital minimum des banques a été relevé de dix fois, selon la banque nationale d’Ethiopie qui a imposé aux nouvelles banques un capital de 5 milliards de Birr (environ 116 millions dollars) à libérer au terme d’une période de transition allant de cinq à sept ans. Actuellement, 20 banques sont en sous-formation, quatre autres attendent une approbation de la banque centrale, selon l’hebdomadaire éthiopien « The Reporter». «La directive, approuvée et publiée, exige un capital libéré de cinq milliards de birr pour créer une banque. La période de transition est de cinq ans pour les banques agréées existantes et de 7 ans pour les banques en sous-formation qui tiennent une assemblée générale », a déclaré un responsable de la banque cité par le média éthiopien.

Gabon : Nette baisse des crédits bancaires octroyés

Les banques ont octroyé 344,2 milliards de francs de crédits à l’Etat en 2020, soit une baisse de 22,1 % par rapport à 2019, selon la Commission bancaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cobac). Ces crédits ont représenté 21,5% de l’ensemble des crédits bruts distribués (1598,1 milliards de francs), explique la même source, notant que les crédits octroyés au secteur privé ont connu, a contrario, une hausse de 2,9% à 1132,6 milliards de FCFA en décembre 2020.

Kenya : Un plan de relance du tourisme en préparation

Le Kenya veut mettre en place une stratégie visant la reprise du secteur du tourisme post covid-19, a annoncé le ministre en charge du secteur, Najib Balala. «Le tourisme est l’un des secteurs fortement touchés par la pandémie de covid-19, et aujourd’hui est un jour important pour le secteur, car il marque une étape cruciale vers la reprise des activités», a annoncé le ministre. Selon le responsable, la stratégie qui reposera sur la participation du secteur privé au renforcement des capacités du secteur, visera la reprise de l’activité dans les hôtels, mais aussi dans les restaurants.

Mozambique : Un potentiel prometteur pour les projets gaziers

Le Mozambique devrait tirer des «bénéfices directs» de plusieurs milliards de dollars des projets gaziers prévus au nord du pays, a affirmé le président, Filipe Nyusi. Les ressources financières supplémentaires seront générées par le pays permettront ainsi de diversifiera la base de revenus de l’État et permettra un réinvestissement dans d’autres secteurs, a relevé M. Nyusi dans un discours prononcé lors d’une conférence sur le secteur de l’énergie et des mines tenue dans la capitale Maputo. En revanche, a-t-il poursuivi, la paix est une «condition fondamentale» pour la mise en place des projets et le développement de l’économie du pays, appelant toutes les parties prenantes à multiplier leurs efforts pour surmonter cette crise. Le 24 mars dernier, des militants du groupe Ahlu Sunna wal Jamaa ont pris le contrôle de la ville de Palma, à proximité d’un énorme projet gazier impliquant la compagnie pétrolière française Total et d’autres sociétés énergétiques internationales. L’attaque a fait des dizaines de victimes et poussé des dizaines de milliers d’habitants à fuir la ville.

Ouganda : Un appui à l’innovation

La ministre ougandaise des Technologies de l’information et de la communication, Judith Nabakooba, a déclaré que le gouvernement veut accorder, chaque année, un financement d’une valeur annuelle de 15 milliards de shillings (4,16 millions USD) au Fonds national d’innovation. Ce fonds a été créé en 2016 pour encourager l’innovation, créer des emplois hautement qualifiés et améliorer l’utilisation des données gouvernementales pour l’innovation TIC et le développement d’applications. La responsable a exprimé ce souhait lors de sa visite de divers centres d’innovation soutenus par le programme national de soutien à l’innovation en matière de TIC.

Rwanda : Un partenariat pour développer le marché des capitaux

BK Capital, filiale de la première banque commerciale du Rwanda BK Group, a conclu lundi un accord de partenariat avec SBG Securities pour « promouvoir les opportunités sur les marchés de capitaux secondaires et primaires au Rwanda ». Commentant la signature de cet accord, la directrice générale de BK Capital, Carine Umutoni, a souligné que cette collaboration améliorera la capacité de la banque à jouer un rôle de catalyseur dans le développement des marchés financiers, en donnant aux entreprises un accès à des sources accrues de financement alternatif. «Nous nous félicitons de cette collaboration qui renforce notre engagement à être un catalyseur du développement des marchés financiers, en fournissant aux entreprises un accès à des sources accrues de financement alternatif via les marchés financiers, ainsi qu’en offrant une plus large gamme d’options d’investissement pour les particuliers et les institutionnels et les investisseurs », a-t-elle déclaré.

Sénégal : L’Etat lève 82 M€

L’Etat du Sénégal, par le biais de sa Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a levé, le 23 avril, sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 55 milliards de FCFA (82,500 millions d’euros) au terme de son émission d’obligations de relance (ORD) du Trésor de maturité 5 ans et 10 ans, organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar. Lancée par l’agence UMOA-Titres en collaboration avec la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’émission des ODR vise à permettre à l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie COVID-19 et renouer avec les performances d’avant la crise sanitaire.

Sénégal : Un projet d’observatoire des prix



La Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) envisage de mettre en place un Observatoire des prix à l’occasion de sa 21ème édition prévue en mai à Dakar, a annoncé, jeudi, son directeur général, El Hadji Pape Abdou Fall. La FIARA envisage de mettre en place un observatoire des prix et d’asseoir au sein des organisations professionnelles de producteurs, une dynamique de formation à la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication, avec l’ambition de pousser les exploitations familiales vers la mise sur pied d’entreprises économiques viables et modernes, capables de dégager des plus-values, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.

Sénégal : Feu vert au programme d’urgence pour l’emploi

Le président sénégalais Macky Sall a validé, jeudi, le Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion socio-économique des jeunes et demandé au gouvernement de le finaliser avant le 30 avril. ’’Je valide le Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion socio-économique des jeunes, sous réserve de l’intégration des observations pertinentes soulevées par les participants. J’instruis à cet égard le gouvernement à finaliser ledit programme avant le 30 avril 2021’’, a déclaré Macky Sall en clôturant le Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.

Sénégal : Le blanchissement d’argent favorisé par la crise

La pandémie de Covid-19 a eu une incidence négative dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), sapant tous les efforts des Etats, a révélé vendredi, le directeur général du Groupe inter-Etats de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest, (GIABA), le juge togolais, Kimelabalou Aba. ’’La pandémie de Covid-19 a sapé tous les efforts qui ont été entrepris par les Etats au niveau ouest-africain’’, a-t-il notamment soutenu à la plénière extraordinaire de la commission technique/plénière du GIABA, ouverte à Saly-Portudal (Mbour, ouest du Sénégal).

