Les Caisses des dépôts et consignations (CDC) de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal, viennent de bénéficier d’une session de formation de la Banque africaine de développement (BAD) avec comme objectif de leur donner les outils nécessaires à une meilleure gestion de l’épargne et des investissements publics. Cette session de formation organisée par visioconférence, du 20 au 21 janvier, avait « regroupé au moins 70 représentants des CDC autour de thématiques variées : gestion des actifs et passifs, gestion de portefeuille et du risque de crédit, instruments de prêt et de garantie, prise de participation », indique un communiqué. Les experts ayant animé cette formation « ont partagé avec de hauts cadres des CDC du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Gabon et de la Tunisie », l’expérience de la BAD en la matière.

Afrique du Sud : Le taux directeur maintenu à son plus bas

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque centrale sud-africaine a maintenu, lors de sa première réunion en 2021, le taux directeur à un niveau bas historique de 3,5% pour relancer l’économie nationale durement affectée par la crise sanitaire. L’annonce, très attendue par les milieux d’affaires, intervient alors que l’Afrique du Sud se remet d’une nouvelle vague d’infections à Covid-19 et après l’adoption de restrictions plus strictes à la fin de décembre avec un confinement de niveau 3. La Banque centrale a révisé ses prévisions et table désormais sur une croissance du PIB de 3,6% en 2021 et 2,4% en 2022.

L’Afrique du Sud reste le pays le plus inégal au monde

Bien que l’Afrique du Sud ait fait des progrès significatifs dans la réduction des inégalités au cours des deux dernières décennies, le pays reste le plus inégal au monde, révèle un rapport de la Commission nationale de planification (CNP) sur les progrès économiques du pays vers la Vision 2030 du Plan de développement national (PND). Le rapport souligne que si les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté sont passées de 51% de la population en 2006 à 36,4% en 2011, ce pourcentage a augmenté à 40% en 2016. Les progrès sur les inégalités sont trop lents et les inégalités de revenus toujours endémiques et les pires au monde, fait constater le document, arguant que 90 à 95% de la richesse nationale est accaparée par une petite minorité, contre une moyenne mondiale de 55 à 60%.

Angola : Les prévisions de croissance en baisse

La dette publique de l’Angola a été aggravée en 2020 par la pandémie du coronavirus et est passée à un seuil de 134,2%, a révélé le Fonds Monétaire International (FMI). Le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance pour le pays, anticipant une reprise de 0,4% de l’économie angolaise cette année, avec une dette publique de 119,9%. «La dette publique devrait tomber cette année à 120% du PIB, reflétant le début de la reprise de la croissance et une vision budgétaire restrictive», souligne l’institution financière internationale dans un document.

Burkina : La BM approuve un financement de 460 M$

La Banque mondiale (BM) vient d’approuver un financement de 460 millions de dollars US (247,9 milliards FCFA) en faveur du Burkina Faso, destiné au financement de projets de développement économique et social. Cette enveloppe permettra plus spécifiquement de soutenir le financement de trois projets à fort impact dans le pays. Il s’agit, pour le premier, du projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) dont « l’objectif est d’améliorer l’accès des populations aux infrastructures et services sociaux essentiels ». S’arrogeant la plus grande part de l’enveloppe, soit 350 millions de dollars (…), le PUDTR qui va s’étendre sur 4 ans permettra notamment de financer le bitumage de 50 km de routes, la réhabilitation de 142 km de voiries et pistes, la construction de 1 200 km de pistes rurales et l’éclairage public de 40 km de voiries. Il vise également à financer la construction d’infrastructures éducatives, sanitaires et d’eau potable.



CEDEAO : L’adoption de la monnaie unique repoussée à 2022

L’adoption de l’Eco, la monnaie unique ouest-africaine, a été repoussée en 2022 à cause des dépenses exceptionnelles engagées par les États de la région dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. À l’issue de la session ordinaire virtuelle de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenue le 23 janvier, il a été décidé de suspendre les critères de convergences pour l’année 2021 du fait de la dégradation des économies africaines durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. « Au regard de l’impact prévisible de la deuxième vague de la pandémie sur l’état de convergence macroéconomique en 2021, le Sommet décide d’exempter les Etats membres du respect des critères de convergence macroéconomique au cours de l’année 2021 », lit-on dans le communiqué final de la session.

Côte d’Ivoire : Des dotations budgétaires pour le soutien humanitaire

Des dotations budgétaires sont prévues en 2021 pour les différents fonds de soutien mis en place en 2020 par le gouvernement pour réduire l’impact social et humanitaire de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, à Abidjan. « Pour l’année 2021, des dotations budgétaires sont prévues au titre de ces fonds pour atteindre l’objectif initial du gouvernement. On aura ainsi 110 milliards FCFA pour les grandes entreprises et PME confondues, 30 milliards FCFA pour les acteurs du secteur informel et 40 milliards FCFA au titre de la solidarité et du soutien humanitaire », a fait savoir M. Touré.

Côte d’Ivoire : La FAO lance un programme agricole

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Côte d’Ivoire a lancé, jeudi dernier à Abidjan un Programme de développement durable de la chaîne de valeur de l’aquaculture du tilapia du Nil dénommé « FISH FOR ACP ». Le lancement officiel du Programme « FISH FOR ACP » (développement durable des chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture dans les pays Afrique Caraïbes Pacifique « ACP »), a été effectué par M. Méité Anlyou, le directeur de Cabinet, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques. FISH FOR ACP est une initiative de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) qui vise la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d’emplois en assurant la durabilité économique, sociale et environnementale des chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture. +++++

Côte d’Ivoire : Vers un « cacao durable » ?

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, et l’Union européenne, premier importateur du cacao ivoirien, ont annoncé vendredi dernier vouloir s’engager ensemble pour un « cacao durable » alors que la tension est montée fin 2020 entre les géants du chocolat et les producteurs. « Il y a une convergence de vue mutuelle et d’intérêt mutuel » entre la Côte d’Ivoire et l’UE sur la durabilité nécessaire de la filière cacao, a déclaré vendredi matin Patrick Achi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, lors du lancement à Abidjan d’un « cadre de dialogue » entre UE et Côte d’Ivoire sur le sujet.

L’Ethiopie bientôt reliée au port d’Assab

L’Ethiopie a lancé la semaine dernière les travaux de construction de la route Melodoni Junction – Manda – Bure qui va relier le pays est-africain au port érythréen d’Assab sur la mer Rouge. Cette route, longue de 71,65 km, s’inscrit dans le cadre du développement des infrastructures à même de faciliter les échanges commerciaux de l’Ethiopie qui dépend jusqu’ici à 90 pc des ports de Djibouti pour ses importations et exportations, a indiqué l’Autorité des routes éthiopiennes (ERA).

Kenya : Nouvelle invasion de criquets

Le Kenya fait face à une nouvelle invasion de criquets pèlerins qui met en danger la sécurité alimentaire des populations, a mis en garde l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les conditions météorologiques sèches dans la région devraient favoriser les essaims de criquets pèlerins dans de grandes parties du Kenya, a révélé la FAO dans une nouvelle mise à jour de la situation.

Kenya : La nouvelle taxe sur le digital entre en vigueur

Au Kenya, l’Autorité des revenus a annoncé mardi que toutes les entreprises utilisant des plateformes numériques pour leurs services doivent payer la nouvelle taxe sur le digital. « Les influenceurs seront tenus de payer la taxe sur les services numériques puisque leurs revenus proviennent de la fourniture de services par le biais du numérique ou en fournissant des services de publicité digitale au Kenya », indique un communiqué de l’Autorité. La taxe a été créée par la loi de finances 2020 et est entrée en vigueur en début d’année 2021. Elle coutera 1,5 % de la valeur brute des revenus provenant de tous les services offerts via des plateformes numériques.

Malawi : Les industriels appellent le gouvernement à l’aide

La Confédération des chambres de commerce et d’industrie du Malawi (MCCCI) a demandé, lundi, au gouvernement de soutenir l’industrie locale pour empêcher l’effondrement de l’économie, suite à la crise sanitaire du Covid-19. Les entreprises ont subi d’énormes pertes depuis la première vague de la pandémie du coronavirus en 2020 et les prévisions semblent plus sombres en raison de la deuxième vague qui a durement frappé le pays, a souligné la Confédération dans un communiqué. «Le gouvernement doit faire un effort pour fournir un soutien financier aux producteurs locaux qui utilisent un pourcentage élevé de ressources locales dans leur production, afin qu’ils soient en mesure d’augmenter leur capacité et répondre ainsi aux demandes de consommation de l’économie», note-t-elle.

Sénégal : Les échanges avec l’Inde atteignent 1 MM$

Les échanges commerciaux entre l’Inde et le Sénégal ont atteint une moyenne de 1 milliard de dollars US durant ces dernières années, a indiqué l’ambassadeur de ce pays d’Asie à Dakar, Godavarthi Venkata Srinivas, dans une interview publiée mardi par le quotidien sénégalais +Le Soleil+. « Le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2018-2019. Entre avril 2019 et mars 2020, le commerce s’élevait à 950 millions de dollars », a détaillé le diplomate indien, notant que le volume des échanges a atteint 500 millions de dollars entre les mois d’avril et septembre 2020.

Sénégal : Bientôt un plan de relance de l’aviculture

L’Interprofession avicole du Sénégal (IPAS) va proposer au gouvernement un plan de relance de l’aviculture d’ici au mois de février prochain, a annoncé son coordonnateur technique, Amadou Guèye. ‘’On est en train de préparer un plan de relance global, qui englobera tous les aspects de la filière. L’impact du Covid-19 sur l’aviculture n’est qu’un aspect de ce plan’’, a précisé M. Guèye à l’Agence de presse sénégalaise (APS), soulignant que la proposition qui sera faite au gouvernement, à la demande de ce dernier, va prendre en compte les ‘’forces’’, les ‘’faiblesses’’ et les ‘’contraintes’’ de ce sous-secteur de l’élevage.

Sénégal : Un plan national du tourisme prévu

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) compte mettre en œuvre au cours de ce trimestre une stratégie nationale de développement du secteur adossée à un plan marketing devant lui permettre de vendre la destination Sénégal pendant les cinq prochaines années, dans un contexte post-Covid-19. « Nous devons faire dans ce trimestre, le plan stratégique de développement de l’ASPT consistant à établir une stratégie nationale de développement du tourisme, à travers l’organisation et la mise en place d’un plan marketing du pays pour vendre la destination Sénégal pendant les cinq prochaines années dans le contexte post-Covid-19 », a souligné son directeur général Papa Mahawa Diouf, cité par l’APS.

Sénégal : Les coûts de la construction en hausse

Le coût de la construction des logements neufs au Sénégal à usage d’habitation a progressé de 1,0% au quatrième trimestre 2020, par rapport au trimestre précédent. Le coût de la construction d’une demeure au Sénégal devient de plus en plus élevé. En effet, selon une note de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), celui-ci a augmenté de 2,6% comparé à l’année dernière. Cette hausse est entraînée par le renchérissement de la main d’œuvre, de la location du matériel, ainsi que des matériaux de construction, explique l’ANSD.

La Tanzanie rejoint le One Area Network



La République de Tanzanie vient de rejoindre le « One Area Network » (OAN), adopté par les pays membres de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (CAE) pour une harmonisation des tarifs d’appels dans la sous-région. Dans une correspondance adressée au secrétariat de la CAE, Stephen Mbundi, le secrétaire permanent du ministère tanzanien des Affaires étrangères, a informé l’organe exécutif sous-régional que « la République unie de Tanzanie a conclu les consultations et est maintenant prête à commencer la mise en œuvre du cadre d’itinérance de la CAE ». Seuls le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud appliquaient déjà les nouveaux tarifs d’itinérance mobile internationale indiqués par cette initiative officiellement lancée en janvier 2015.

