Afrique du Sud : Santam émet un profit warning

La société d’assurance sud-africaine Santam a averti les investisseurs de s’attendre à une baisse comprise entre 42% et 52% de son bénéfice net par action pour 2020. L’assureur, qui a passé une grande partie de 2020 empêtré dans une bataille juridique avec ses clients en cas d’interruption d’activité, a déclaré que ces réclamations relatives au confinement de la Covid-19 avaient eu un impact significatif sur ses résultats de souscription. La société a fait savoir que sa marge de souscription nette, qui mesure les primes qu’un assureur reçoit, moins les dépenses et les réclamations payées, devrait être inférieure à sa fourchette cible à long terme de 4% à 8%.

Afrique du Sud : Un taux de chômage record

Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint un nouveau record en grimpant à 32,5% au 4ème trimestre 2020, a révélé mardi le département sud-africain de la statistique (Stats SA). Avec une hausse de 1,7 % par rapport au trimestre précédent, ce taux est le plus élevé depuis le début des enquêtes trimestrielles sur la population active (QLFS) en 2008, a déploré Stats SA. Alors que le nombre de personnes employées a augmenté durant cette période de 333.000 à 15 millions, le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 701.000 à 7,2 millions, a précisé.

Angola : Les sociétés offshore fournissent 1/3 des investissements

Un tiers des investissements étrangers en Angola proviennent de sociétés offshores, a révélé la Banque nationale du pays. Environ 527 millions de dollars américains sur un total de 1,587 milliard investis par des étrangers en Angola dans les secteurs non pétroliers depuis 2018 proviennent de paradis fiscaux tels que les îles Maurice, les Émirats Arabes Unis, Hong Kong, la Suisse, le Liban et Singapour, précise-t-on de même source. La banque centrale souligne également que les investissements étrangers en dehors du secteur pétrolier ont baissé de 75 pc à 67 millions de dollars à la fin du premier semestre de cette année, contre 260 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l’année dernière.

Côte d’Ivoire : Le SIA tient sa 4ème édition en mai

La quatrième édition du Salon des infrastructures d’Abidjan (SIA) se tiendra du 12 au 14 mai, en mode virtuel en raison du contexte de la pandémie à coronavirus (Covid-19), a annoncé, jeudi 18 février 2021, à Abidjan, le vice-président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), Lamine Koné, lors d’une conférence de presse, marquant le lancement officiel du SIA 2021. Le SIA 2021 réunira autour du thème « BTP: Quelles stratégies de résilience et d’innovation face à la Covid-19 », une centaine d’exposants intégrant les professionnels du bâtiment et des travaux publics d’Afrique et d’ailleurs, les décideurs publics ainsi que tous leurs partenaires qui contribuent à la résilience et la relance du secteur des BTP en cette période de contraintes économiques en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Côte d’Ivoire : 160 MM FCFA pour le Projet Abidjan Transport

Près de 160 milliards de Fcfa sont consacrés au Projet Abidjan transport dans le cadre du Compact Côte d’Ivoire, a indiqué vendredi Florence Rajan, la directrice pays du Millennium challenge account (MCA), organe en charge de la gestion des activités. « Le Projet Abidjan transport, en termes de montant financé par le MCC (Millennium challenge corporation), c’est à peu près 300 millions de dollars UDS (292.340.000 $) sur les 525 millions de dollars (283,52 milliards Fcfa) », a dit Mme Florence Rajan, lors d’une conférence de presse. Les objectifs, relève-t-elle, sont de plusieurs ordres, entre autres, « diminuer le coût d’exploitation des véhicules, les temps de parcours sur les axes principaux dans Abidjan (…) et améliorer la mobilité des personnes mais aussi des biens » dans la ville.

Ethiopie : La BM au soutien de la transformation numérique

La Banque mondiale travaille sur un projet « Digital Ethiopia Foundations » pour accompagner la transformation numérique de l’Ethiopie avec un investissement d’environ 200 millions dollars, a indiqué le directeur pays de la Banque mondiale pour l’Erythrée, l’Ethiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, Ousmane Dione. Ce projet qui s’inscrit dans dans le cadre de la stratégie « Digital Ethiopia 2025 », « fournira des fonds pour renforcer davantage le régulateur et pour préparer les éléments juridiques et réglementaires de l’écosystème numérique, dans des domaines tels que le commerce électronique et l’identification numérique. Le projet soutiendra le développement de services gouvernementaux numériques, l’entrepreneuriat numérique et fournira une réponse numérique à la pandémie de Covid-19 », a souligné M. Dione.

Ethiopie : La 4G étendue à plusieurs nouvelles villes

L’opérateur public «Ethio-Telecom» a élargi ses services de télécommunications de quatrième génération (4G) à six grandes villes d’Ethiopie. Les six villes éthiopiennes concernées sont Adama, Bishoftu, Mojo, Dukem, Gelan et Awash-Melkasa, a indiqué la compagnie éthiopienne. Avant cette extension, seule la capitale Addis-Abeba bénéficiait des services de télécommunications 4G.

Gabon : Une réserve stratégique d’or en projet

Le Gabon envisage de se constituer une réserve stratégique d’or destinée à ses opérations financières extérieures. A cet effet, un projet d’ordonnance a été adopté lors du conseil des ministres du 19 février. L’objectif est d’assurer les avoirs extérieurs du Gabon dans la réalisation de certaines opérations courantes, de réaliser une consignation légale et de réaliser sur les marchés extérieurs toute opération financière autorisée par la République gabonaise.

Kenya : La dette publique à des niveaux inquiétants

La dette publique du Kenya s’élevait à 7,28 billions de shillings (environ 70,1 milliards de dollars) à fin décembre 2020, a annoncé lundi le ministre des finances Ukur Yatani qui a décrit la dette comme « durable et à haut risque ». Dans une présentation faite devant le Comité sénatorial des finances et du budget, le ministre a souligné que le montant de la dette équivaut à 65,6 pc du produit intérieur brut (PIB).

Kenya-Afrique Est : Les volumes des échanges en hausse

Le Kenya a enregistré une hausse de la valeur commerciale avec ses pairs de la Communauté de l’Afrique de l’Est au troisième trimestre de 2020, période qui coïncide avec l’ouverture des frontières devant le commerce intra-régional. Les volumes totaux expédiés du Kenya (exportations) vers la région ont été évalués à 165 milliards de shillings (environ 1,4 milliard de dollars) au troisième trimestre (juillet-septembre) 2020, contre 130 milliards de shillings (1,1 milliard de dollars) au deuxième trimestre lorsque l’impact de Covid-19 était répandu sur la région, selon une enquête de TradeMark East Africa, de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et du Consortium de recherche économique en Afrique.

Mali : Feu vert à un décaissement de 57 M$ du FMI

Pour soutenir son programme de réforme économique, le Mali obtient un accord de décaissement immédiat d’un montant de 57,6 millions USD de la part du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue de son Conseil d’Administration tenu, le 22 février, à Washington. Les reformes mises en œuvre par le gouvernement, orientées vers la lutte contre la crise sanitaire de Covid-19 et ses conséquences sur le plan économique et social, la réduction des dépenses non prioritaires, la stabilité macroéconomique à court terme et la viabilité budgétaire à moyen terme ainsi que les mesures favorables à la croissance et à la lutte contre la pauvreté ont été saluées par les membres du Conseil d’Administration du Fond Monétaire Internationale (FMI).

Mali : La SFI soutient l’agriculture

En vue de contribuer au dynamisme de la filière mangue au Mali, la Société internationale financière (SFI ou IFC) du groupe de la Banque mondiale annonce ce 18 février avoir accordé un prêt de 2 millions d’euros, soit 1,31 milliard FCFA, au Centre d’Étude et de développement industriel et Agricole du Mali (CEDIAM), la plus importante industrie de transformation de mangues dans le pays. Une partie de l’enveloppe permettra de renforcer le fonds de roulement de CEDIAM et l’autre sera destinée à soutenir le développement et à accroître la production ainsi que les exportations de purée et de concentré de mangue de la société vers le marché européen.

Nigeria : La NNPC lève 1 MM$

La société publique pétrolière du Nigeria (NNPC) aurait, selon S&P Global Platts, conclu des pourparlers avec des prêteurs pour lever 1 milliard de dollars, soit 543,46 milliards FCFA, afin de réhabiliter la raffinerie pétrolière de Port Harcourt, la plus grande des trois raffineries que compte le Nigeria. L’obtention de ce prêt qui a été possible grâce » aux négociations fructueuses » de Afreximbank devrait permettre de lancer dès ce premier trimestre les travaux de réhabilitation de la raffinerie de Port Harcourt d’une capacité de raffinage de 210 000 barils/jour.

RDC : Des usines coréennes de montage de bus en projet

La société sud-coréenne Cheong Myungva va installer ses usines de montage des bus de marque Hyundai et Daewoo au Kongo Central (RD Congo), et ce dans le cadre de la mise en place d’une Zone Économique Spéciale dans cette province aux termes d’un protocole d’accord signé, le 19 février 2021, avec le gouvernement. Selon le ministre de l’Industrie, Julien Paluku, signataire de l’accord au nom de la partie congolaise, cette expérience pourrait s’étendre sur d’autres parties du pays. « Les besoins sont énormes dans beaucoup des secteurs », a-t-il ajouté, tout en formulant un appel aux « autres entreprises qui sont dans d’autres secteurs d’activités », et qui pourront « bénéficier de toutes les facilités ».

Rwanda-Burundi : Un projet autour de l’eau potable

Le Secrétariat général de l’Initiative du bassin du Nil (IBN) a annoncé, lundi, son attention de financer le projet de développement des ressources en eau polyvalentes d’Akanyaru, une initiative conjointe du Rwanda et du Burundi. Ce projet, qui comprend en autre un barrage près de la rivière Akanyaru, permettra à terme de fournir de l’eau potable à 614.200 personnes au Burundi et au Rwanda et à générer 14,5 MW d’énergie hydroélectrique. Le processus de mobilisation des ressources pour le projet d’Akanyaru est soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) et la Facilité de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD (PFFI), a indiqué le Secrétariat général de l’IBN lors d’une réunion virtuelle.

Rwanda : Bientôt un cadre légal pour le e-commerce

L’Autorité de régulation des services publics du Rwanda (RURA) vient d’annoncer qu’elle prépare un cadre légal pour réglementer l’e-commerce dans le pays. La RURA a expliqué dans un communiqué publié mardi que « le projet de réglementation des fournisseurs de services de commerce électronique, en particulier les entreprises de livraison, en est à ses débuts de développement». Le régulateur a indiqué qu’une réunion consultative préliminaire a eu lieu avec les entreprises locales de commerce électronique pour solliciter leur contribution au règlement proposé, et que de nouvelles consultations seraient organisées afin de créer un cadre réglementaire efficace et inclusif ainsi que d’établir des normes élevées de service, de sécurité et de confiance.

Sénégal : Les prix des exportations en hausse, ceux des importations en baisse

Les prix des produits à l’exportation au Sénégal ont enregistré une hausse de 2,3 % en décembre dernier comparés à leur niveau du mois précédent, a-t-on indiqué auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette évolution est liée à la hausse des prix des animaux vivants et produits du règne animal, de ceux des produits minéraux, des graisses et huiles animales ou végétales et des produits du règne végétal, indique la structure dans sa note sur les indices mensuels du commerce extérieur du pays. Par ailleurs, les prix des produits à l’importation ont baissé de 3,2 % en décembre en comparaison avec leur niveau du mois précédent, a indiqué l’ANSD. Cette évolution résulte du repli des prix des produits minéraux des machines et appareils, des produits des industries alimentaires et des matériels de transport, relève la structure.

Zambie : Une initiative visant la conformité des marchés publics

La Zambie et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) viennent de lancer le projet «Marchés sûrs, communautés sûres», visant à assurer la conformité des marchés publics aux réglementations sanitaires de prévention contre la pandémie de la Covid-19. Cette initiative, mise en place en partenariat avec le ministère zambien de la Santé et le Conseil municipal de la ville de Lusaka, a été cofinancée par le PNUD ainsi que les gouvernements suédois et irlandais. «Le projet permettra de sensibiliser les communautés locales et renforcer la responsabilité collective en matière de respect des réglementations de santé publique en vue d’empêcher la propagation du virus mortel dans nos marchés», a déclaré le Maire adjoint de Lusaka, Christopher Shakafuswa.

