Les travaux de la 40ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se sont ouverts, mercredi à Tunis, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté lors de cette session par une délégation comprenant notamment MM. Ahmed Tazi, ambassadeur du Royaume en Egypte et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Moufakir, wali directeur de la coopération internationale au ministère de l’Intérieur, Mohamed Dkhissi, préfet, directeur central de la police judiciaire à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), directeur d’Interpol-Maroc et directeur du bureau de liaison auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ainsi que Mohammed Iboumraten, chargé d’Affaires à l’Ambassade du Maroc à Tunis.

Cette réunion, qui se tient en présence de délégations représentant notamment la Ligue arabe, Interpol, l’Union du Maghreb arabe et l’Union européenne, examinera plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe.

Lors de cette session à laquelle prendront part également des représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies et de l’Union sportive arabe de la police, les ministres arabes devront adopter le plan exécutif de la stratégie antiterroriste arabe, laquelle a été élaborée en harmonie avec la stratégie onusienne en la matière.

Les participants discuteront, également, des moyens à même de mettre en œuvre les décisions du Conseil dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité cybernétique, outre des questions liées au domaine du respect des droits de l’Homme.

L’ordre du jour de la session prévoit aussi l’examen du rapport du Secrétaire général du Conseil sur les travaux du Secrétariat général et du rapport du Président de l’Université Naif pour les sciences sécuritaires sur l’action de cette instance entre les 39è et 40è sessions.

En outre, la réunion s’articulera autour des recommandations des réunions conjointes avec les organismes arabes et internationaux au titre de l’année 2022.

Cette réunion verra, également, la présence de représentants de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), du Bureau de lutte contre le terrorisme, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et de l’Agence européenne de police criminelle (Europol).

Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a pour mission de développer et consolider la coopération et la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.

LNT avec MAP

