Les travaux de la 14ème Conférence des ministres arabes de l’Éducation et de l’Enseignement, initiée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), ont débuté, dimanche à Doha (Qatar), avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet évènement par une délégation conduite par le Secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Shimi, et composée de l’inspecteur général chargé des questions pédagogiques au ministère, Fouad Chafiki, du directeur des ressources humaines et de la formation des cadres au ministère et directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, et du secrétaire général par intérim de la Commission nationale pour l’Education, les sciences et la culture, Karim Hamidouche.

Organisée en partenariat avec le ministère qatari de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la Commission nationale pour l’éducation, la culture et les sciences du Qatar, cette conférence est placée sous le thème « L’éducation pour l’inclusion et l’autonomisation des enseignants : Une vision stratégique pour l’éducation dans le monde arabe ».

Le document principal de la Conférence, intitulé « L’éducation pour l’inclusion et l’autonomisation des enseignants : Une vision stratégique pour l’éducation dans le monde arabe », sera présenté lors d’une discussion générale avec la participation d’experts issus de pays arabes.

En outre, l’évènement sera maqué par la présentation d’autres documents, notamment le « Rapport technique du Comité directeur supérieur de l’éducation de l’ALESCO », le « Plan de développement de l’éducation dans le monde arabe 2026-2035 », le « Cadre de référence arabe pour l’amélioration de l’enseignement des matières artistiques dans l’enseignement général » et le « Pack de formation dédié à l’éducation inclusive ».

« Les expériences nationales dans le domaine de l’éducation inclusive et de l’autonomisation des enseignants » seront également discutées, outre la présentation du « Cadre arabe commun pour la coopération dans le renforcement des capacités professionnelles des enseignants, des gestionnaires et des superviseurs dans le domaine de la transformation numérique ».

Au programme de cette conférence figure également une table ronde qui verra la participation des ministres arabes de l’Education et de l’Enseignement en vue d’échanger autour de la thématique de « L’éducation dans les situations de crise et d’urgence : des politiques efficaces pour assurer la qualité et la pérennité ».

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, le sous-secrétaire du ministère qatari de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Ibrahim bin Saleh Al Nuaimi, a indiqué que cette conférence est une plateforme unique qui offre aux responsables de l’éducation l’occasion d’échanger autour des expériences réussies et de s’informer des nouveautés en matière d’éducation.

Evoquant les défis auxquels sont confrontés certains pays arabes en raison des crises et des conflits, M. Bin Saleh Al Nuaimi a souligné l’importance d’une action conjointe afin d’assurer une éducation de qualité et inclusive, précisant que l’éducation est un outil qui permet d’atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 4 qui ambitionne d' »Assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

Pour sa part, Rami Iskandar, directeur du Département de l’éducation de l’ALESCO, a relevé que le thème de la conférence est un message aux significations profondes illustrant les défis et les aspirations communes, notant que le choix de cette thématique vient confirmer son importance et sa compatibilité avec les stratégies et plans nationaux dans ce domaine, ainsi que la démarche intellectuelle adoptée par l’Organisation pour placer le secteur de l’éducation au centre des efforts de développement durable.

LNT avec MAP

