La 2ème édition de la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc, a eu lieu, samedi à la chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS).

Organisée par l’Association Bank de solidarité en collaboration avec la Fondation SAID, sous le thème « la solidarité est une valeur qui nous connaît bien », cette rencontre a été l’occasion de présenter l’association et de discuter la situation d’accès des migrants aux services de la santé au Maroc.

A cette occasion, le président de l’association Bank de solidarité, Gueck Beyeth, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l’objectif de cette rencontre est de constituer un réseau de médecins étrangers qui exercent à Casablanca.

Il a fait savoir que la Bank de solidarité est une association qui travail sur l’accès à la santé pour la population immigrante et réfugiée, soulignant que la rencontre des médecins de la diaspora au Maroc vise à créer un réseau pour les médecins de différentes spécialités, afin de trouver des moyens d’améliorer le système de santé pour les étrangers.

« Cette édition permet également aux médecins qui nous ont accompagnés depuis plusieurs années d’initier et de présenter le travail que fait l’association aux nouveaux médecins qui nous rejoignent », a ajouté M. Beyeth.

Bank de solidarité est une association de droit marocain à but non lucratif, qui à pour objectif de venir en aide aux plus démunies, aux migrants et réfugiés tant au niveau national qu’international, et de proposer des actions pouvant faciliter leur réinsertion.

Les équipes de l’association veillent également à sensibiliser les migrants à leurs droits à la santé afin de leur permettre d’accéder aux systèmes de soins nationaux, en collaboration avec les autorités locales, dans le but d’améliorer la prise en charge du flux migratoire.

LNT avec MAP

