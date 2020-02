PARTAGER Les Marocains rapatriés sont « en bon état », selon la Santé

Le ministère de la Santé a fait savoir, dimanche, que l’opération de rapatriement des Marocains de la ville chinoise de Wuhan, s’est déroulée dans de bonnes conditions, relevant que ces ressortissants, au nombre de 167 personnes, « sont en bon état ».

Dans un communiqué, le ministère précise que les personnes rapatriées ont été reçues à l’hôpital de Sidi Said de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat où ils sont mis en observation, sous surveillance médicale minutieuse durant 20 jours, sous la supervision d’équipes médicales dédiées et formées à cette fin. Ils vont aussi bénéficier de dépistage dans les plus brefs délais.

La même source indique, par ailleurs, que les familles des ressortissants rapatriés qui ignorent la destination de leurs proches sont priées de contacter le numéro de téléphone économique “Allo Veille” (0801 004 747).

Le ministère relève en outre qu’il va continuer d’informer l’opinion publique nationale de manière régulière des derniers développements de l’état de santé des personnes rapatriées ainsi que les développements de la situation épidémiologique liés à cette urgence mondiale.

LNT avec CdP