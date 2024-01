Organisée du 25 au 28 janvier 2024 aux États-Unis, à Boston exactement, la conférence ‘‘Harvard Model United Nations’’, dans sa 71ème édition, connaît une forte participation des lycéens d’Anisse International School.

Pour cet établissement scolaire, Harvard Model United Nations, est une simulation des relations diplomatiques internationales, qui regroupe cette année, à Boston, plus de 4.000 jeunes issus de lycées sélectionnés dans le monde entier pour assumer les rôles de dirigeants et décideurs mondiaux et simuler le fonctionnement de l’Organisation des Nations Unies : ‘‘La conférence HMUN 2024, se tient à un moment caractérisé par des échecs de la diplomatie mondiale à préserver les civils et les populations vulnérables, à différents endroits de la planète, qui connait également des niveaux de réchauffements climatiques jamais enregistrés’’, dit-on auprès d’Anisse International School.

Les organisateurs et professeurs de Harvard University, comptent sur ce regroupement de la jeune diplomatie mondiale, pour dresser ces problématiques complexes et de remettre à l’ONU, des résolutions concrètes de paix, de sécurité et de progrès économique et social pour toutes les nations.

La délégation marocaine représentée par les lycéens ANISSE International School, prendra part aux instances pour porter la voix du Royaume du Maroc – dans le cadre de la diplomatie parallèle.

De même, il s’agit d’une occasion pour exposer sa grande expérience réussie dans le vivre ensemble pour garantir la stabilité et la paix aux populations. Une belle initiative à même de préparer une jeunesse mondiale qui croit aux valeurs du vivre-ensemble, tolérance et respect des cultures des autres…

