A Casablanca, le groupe hôtelier Kenzi se targue d’avoir tout prévu pour offrir à ses convives et hôtes des Ftours généreux et variés dans une ambiance de pure tradition ramadanesque marocaine. Une occasion également pour découvrir les saveurs concoctées par les chefs des hôtels Kenzi et vivre un moment agréable en famille ou entre amis.

En effet, les hôtels du Groupe Kenzi proposent tout au long de ce mois sacré une offre complète de Ftours avec des menus conçus pour une expérience culinaire mémorable.

Les chefs des Kenzis de Sidi Maarouf, Tower ou encore Basama, proposent une cuisine riche. Pour ce mois de Ramadan, ils proposent des menus et des Chhiwates variés de façon à ce que tous les convives puissent trouver leur bonheur.

Les menus s’adressent aux inconditionnels du Ftour classique comme aux esprits libres qui privilégient un Ftour buffet, le tout dans un cadre luxueux : « Parfaitement aménagé, le Rooftop du Kenzi Sidi Maarouf, offre un cadre apaisé et agréable avec un buffet marocain et international raffiné…de quoi régaler toutes les papilles », dit-on auprès de cet établissement.

HZ

