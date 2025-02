Les filiales cotées d’Akwa Group, Afriquia Gaz et Maghreb Oxygène, ont levé un montant global de 1,05 milliard de dirhams à travers des émissions obligataires par placement privé. Ces opérations ont été arrangées et placées par le groupement formé de Capital Trust Finance, Valoris Corporate Finance, Capital Trust Securities et Valoris Securities.

Afriquia Gaz, acteur majeur de son secteur, a émis 600 millions de dirhams sous forme d’une obligation destinée exclusivement aux investisseurs qualifiés. Cette opération, structurée en une tranche unique remboursable in fine sur cinq ans, répond à plusieurs objectifs stratégiques : diversification des sources de financement, optimisation du coût de la dette, financement des futurs projets d’investissement et renouvellement d’un emprunt obligataire arrivant à maturité en 2025, selon un communiqué officiel.

Maghreb Oxygène, de son côté, a levé 450 millions de dirhams via une émission obligataire également par placement privé. Cette opération, structurée en une tranche unique remboursable in fine, s’étend sur une durée de dix ans. Elle vise à renforcer les capitaux permanents de l’entreprise, diversifier les sources de financement, réduire le coût de la dette et préparer le renouvellement d’un emprunt obligataire arrivant à échéance, précise le communiqué de la société.

LNT

Partagez cet article :