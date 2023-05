La 8è édition des Journées montoises de la culture marocaine a démarré mardi soir, à la Cité des langues et des cultures relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, par le vernissage d’une exposition sous le thème « Diversité culturelle, Quel avenir ? Femmes marocaines… Entre éthique et esthétique ».

Initiée par le Centre de la culture judéo-marocaine (CCJM) de Belgique, cette exposition met en avant la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la femme marocaine et sa contribution à la promotion de l’identité riche et plurielle du Royaume.

Elle donne à voir et à apprécier une variété de costumes, de parures, d’ornements et de bijoux traditionnels portés par les femmes marocaines à travers des siècles, de façon à mettre en exergue l’évolution de la société marocaine et la diversité culturelle de ce pays millénaire et ancré dans l’histoire.

« Cette exposition, qui vise à inciter à réfléchir sur son identité, présente une variété de tableaux mettant en relief la diversité des habits, ornements et bijoux des femmes issues de différentes régions du Maroc », a indiqué Paul Dahan, directeur du CCJM dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Le Maroc a toujours été un exemple inspirant de cette diversité culturelle, a poursuivi, M. Dahan, également membre du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), et qui a monté plusieurs expositions dans plusieurs espaces à travers le monde, autour de la question de la diversité culturelle et de l’identité marocaine.

« Cette exposition a déjà été présentée à Bruxelles et elle fera escale également à Séville », a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur l’importance de cet événement à une époque, où prolifèrent les stéréotypes et les préjugés sur les femmes.

Dans une déclaration similaire, Bouchaib Samawi, directeur de l’ASBL « Droit et Devoir » (Mons-Belgique), a souligné que cette exposition vise à faire découvrir la richesse de la culture et du patrimoine marocains, indiquant que la 8è édition des Journées montoises de la culture marocaine vise à échanger entre les deux rives de la Méditerranée pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes et échanger et débattre de la problématique de l’immigration, et de la société inclusive.

De son côté, le président de l’UCA, Lhassan Hbid, a relevé que les initiateurs de cet événement culturel ont concocté un programme éclectique visant à mettre en exergue la richesse du patrimoine marocain dans toutes ses composantes, de manière à faire découvrir aux générations montantes, le processus du développement qu’a connu la société marocaine à travers les siècles.

M. Hbid a loué les initiatives et actions menées par M. Dahan en faveur de la promotion de la culture marocaine dans les quatre coins du monde, faisant observer qu’à travers cet événement vient se traduire la stratégie de l’UCA visant à s’ouvrir sur son environnement socio-éducatif et sur les Marocains du monde ainsi que sur les autres cultures et religions.

Initiée en collaboration avec le CCJM en Belgique et le Centre Droit et Devoir, la 8è édition des Journées montoises de la culture marocaine comporte des conférences, des ateliers de formations pour les jeunes, des projections de films suivies de débats, et de spectacles musicaux, durant lesquelles les femmes marocaines -thématique choisie pour cette année- seront mises à l’honneur pendant une semaine.

LNT avec MAP

Partagez cet article :