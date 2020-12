Allianz Africa a participé à la 3ème édition du Women Working for Change Summit, évènement international phare organisé par l’AFRICA CEO FORUM. Cette rencontre 100% digitale a réuni plus de 300 grandes dirigeantes Africaines dans le but d’échanger autour du thème « Penser demain, changer aujourd’hui ».

Plusieurs participantes d’Allianz Africa ont pris part à cette manifestation pour promouvoir les valeurs du groupe Allianz, pour lequel l’égalité des genres est une source de diversité, de créativité et d’efficience.

Allianz Africa a animé l’atelier « Biais Cognitifs, Ennemis du Leadership », introduit par Delphine Traoré, COO d’Allianz Africa. Celle-ci a relaté sa propre expérience face aux préjugés et a partagé avec les participantes des conseils pour mieux appréhender leur parcours professionnel en tant que femmes, mais également, pour mieux accompagner le développement de l’Afrique de demain.

Parmi les principaux points sur lesquels Delphine a insisté figure la neutralisation des émotions, du moins en apparence : « Nous ne pouvons pas changer le monde qui nous entoure si nous émotions nous dépassent. Oui, nous sommes des femmes, oui nous sommes émotives, mais dans le cadre professionnel, nous devons œuvrer à neutraliser nos émotions et paraître aussi impassibles que nos collègues masculins, sinon plus. Ces derniers peuvent se permettre de s’exprimer avec émotion, mais avec moins de risques d’être jugés. Si c’est une homologue féminine qui le fait par contre, on arrêtera de l’écouter ».

Au niveau régional, 47% de l’effectif global d’Allianz Africa est constitué de femmes.

Les entités d’Allianz sur le continent comptent 32% minimum de femmes dans des postes de direction, au même titre que les autres entités du Groupe Allianz dans le monde. Le ratio des femmes dans les comités de direction atteint plus que la majorité dans certains pays.

Allianz Africa a placé d’ailleurs deux femmes aux commandes de ses filiales : Adja Samb au Sénégal et Adeolu Adewumi Zer au Nigéria.

La promotion de femmes à des postes hautement stratégiques en Afrique continue avec la nomination récente de Nandini Wilcke en tant que Directrice Régionale des Fusions, Acquisitions et de la Transformation chez Allianz Africa.

A l’instar d’autres entités Allianz de par le monde, Allianz Africa a mis en place différentes initiatives afin de promouvoir la parité des genres, mais également l’égalité des chances professionnelles en général, notamment :

L’initiative AZAF4WOMEN dont le but est de promouvoir les femmes leaders au sein des entités Africaines à travers des programmes de formation, des workshops de cocréation, etc.

Le programme JET visant à accompagner les femmes dans leur développement de carrière, en favorisant leur mobilité à travers le Groupe et en mettant en place des systèmes de parrainage et de mentorat ;

La création d’opportunités d’emploi flexibles afin de permettre un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

