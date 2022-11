Conformément aux instructions royales, les FAR conduisent, en partenariat avec les Forces Armées Britanniques, l’exercice conjoint « Jbel Sahara 2022 » du 3 au 17 novembre 2022 dans les régions de Marrakech et Ben Guérir, indique un communiqué de l’Etat Major Général des Forces Armées royales.

Outre la consolidation de la coopération militaire bilatérale maroco-britannique, cet exercice vise essentiellement l’échange d’expérience et d’expertise en matière de compétences opérationnelles, l’affermissement des capacités de combat en zone urbaine et la consolidation de l’interopérabilité technique, opérationnelle et procédurales entre les unités participantes, explique le communiqué.

Se déroulant dans un milieu désertique aux conditions climatiques exigeantes, les activités de cet exercice concernent, en particulier, le partage d’expertise entre les deux forces participantes en matière de combat en zone urbaine, de tirs d’élite, de recherche et destruction des engins explosifs improvisés et de secourisme opérationnel.

« Jbel Sahara » est un exercice combiné organisé depuis 1989 par les Forces Armées Royales et les Forces Armées Britanniques. L’édition de cette année connait la participation de détachements de la Gendarmerie Royale, de la 1-ère et 2-ème Brigades d’Infanterie Parachutiste, du 1-er Bataillon des Chasseurs de l’Atlas et leurs homologues appartenant au 2-ème Régiment de Parachutistes de la 16-ème Brigade d’Assaut Aérien Britannique.

LNT avec MAP

Partagez cet article :