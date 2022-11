Les étudiants médecins d’Agadir se dressent contre la violence conjugale

MSAA- Medical Students Association of Agadir est une association à but non lucratif et apolitique, représentant les étudiants en médecine de la faculté de médecine et de pharmacie d’Agadir. Elle a pour vision: Des étudiants en médecine unis, inspirés, formés et autonomisés pour être des acteurs sociaux responsables localement et mondialement. Elle fait partie d’un réseau national : IFMSA-Morocco (Fédération nationale des étudiants en médecine du Maroc) comptant plus de 2500 étudiants en médecine du Maroc, et qui, à son tour, fait partie d’un vaste réseau international, regroupant plus de 140 associations d’étudiants en médecine à travers le monde : International Federation of Medical Students Associations (IFMSA).

Fondée en 2018, la MSAA a pour objectif de participer à la formation d’un médecin de demain ouvert d’esprit, et ceci par le biais de son travail organisé en comités qui viennent aborder les diverses problématiques et enjeux locaux, nationaux mais aussi internationaux. Nous sommes actuellement plus de 200 étudiants au sein de cette jeune association qui ne cessera jamais de grandir et d’évoluer.

Parmi les priorités que nous avons établi depuis la création de l’association, c’est de mettre en relief les conditions de vie de la femme marocaine, d’où notre engagement aujourd’hui pour entamer un nouveau sujet qui, malgré l’importance et les efforts que notre gouvernement ainsi que les diverses entités et instances fournissent, nous constatons que la violence conjugale est aussi fortement présente dans notre société avec un taux très significatif et ceci depuis des années. En effet, selon une enquête nationale effectuée en 2009- 2010 réalisée à partir d’un échantillon statistiquement représentatif : on retrouve que 62,8 % des femmes marocaines de 18 à 64 ans ont été victimes de violence fondée sur le genre au cours des douze mois précédant l’enquête.

En ce sens, la Medical Students Association of Agadir a décidé de mettre en place un projet intitulé « Il m’a(b)ime » qui vise à souligner la prévalence de la violence conjugale au sein de la société marocaine et l’impact de ceci sur la santé féminine, la stabilité familiale et le développement de la femme marocaine. Ceci en regroupant les témoignages des femmes victimes de toutes formes de violence dans différentes villes du Maroc à savoir Agadir, Taroudant, Marrakech, Fes et Tanger via une vidéo dédiée à cette cause, simplifiée pour qu’elle soit adaptée à la population marocaine avec des messages clés. Nous avons appuyé notre projet en organisant un micro-trottoir pour interroger les citoyens par rapport à cette thématique et ressortir les pré- jugements de la communauté afin d’y remédier.

A l’issue de ce projet, nous avons pu mettre en relief l’importance de ce sujet, former des personnes ayant les connaissances requises pour défendre cette cause qui est de combattre la violence conjugale et pousser les différentes entités concernées à faire entendre la voix de la femme battue.

Cdp