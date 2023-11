Les énergies renouvelables et la durabilité ont été au cœur d’une rencontre-débat tenue, mercredi à Tanger, dans le cadre du « MEDays Investment Summit », avec la participation d’experts marocains et étrangers.

Cette rencontre, initiée sous le thème « Énergie et développement durable : Vert = croissance ? » a constitué une occasion pour les experts et les participants d’échanger les expériences dans le domaine des énergies renouvelables et de proposer des modes d’investissements et des moyens de développement des énergies renouvelables et de leurs piliers au niveau continental et mondial.

À cet égard, la Commissaire à l’infrastructure et à l’énergie de l’Union africaine, Amani Abou Zeid Mohamed Naguib, a affirmé que le continent africain dispose de ressources humaines qualifiée et de la population la plus active, ce qui en fait un continent riche en sources de richesse, notamment en termes d’énergies renouvelables et de minéraux.

Elle a souligné que le Maroc a la plus importante centrale solaire au monde à Ouarzazate, ce qui donne au Royaume une plus grande opportunité d’investir dans l’efficacité énergétique, malgré les fluctuations que connait le monde, soulignant l’importance des opportunités de financement et de l’adaptation des modes d’investissements aux conditions du continents.

« Nous faisons de notre mieux pour travailler largement en dépit des défis et des bouleversements que le monde a connu ces derniers temps », a-t-elle déclaré, ajoutant que le continent africain est confronté au défi de généralisation des énergies renouvelables à près de 51% de sa population et de la facilitation de l’accès à ces énergies par les activités économiques concernées.

Pour sa part, le directeur général de MASEN, Tarik Hamane, a souligné que le Maroc est un partenaire clé et efficace dans le domaine des énergies renouvelables depuis 2009, à travers notamment la centrale solaire Marocaine « Noor », qui pourra fournir un pourcentage important d’électricité à l’horizon de 2027, mettant en avant les réalisations du Maroc dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables malgré les crises du changement climatique et du stress hydrique.

« Notre pays est désormais une bonne source de moyens de transport externes à l’étranger grâce aux énergies renouvelables, dont il maîtrise désormais le traitement », a dit M. Hamane, faisant savoir que le Maroc travaillera à l’avenir aux côtés de la Commission européenne pour bénéficier davantage des initiatives économiques et d’investissement relatives à l’hydrogène vert. Pour sa part, Eric Besson, ancien ministre français, a salué les capacités du Maroc au niveau énergétique et minéral, appelant à la rationalisation de l’exploitation humaine dans ce domaine, d’autant plus que le continent africain, par exemple, aura besoin à l’avenir de plus de 30% de l’énergie, pour suivre le rythme de la croissance urbaine et démographique que connaît l’Afrique.

Il a indiqué que les pays du monde ont alloué environ 1.000 milliards de dollars l’an dernier au secteur des énergies renouvelables, estimant que le gouvernement de chaque pays devait prendre en compte, outre les investissements, les besoins de la population, ses avantages énergétiques et ses capacités en termes de ressources humaines.

La 15è édition du Forum international MEDays, organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, réunit plus de 200 intervenants de haut niveau, dont des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, autour de plus de 5.000 participants venus d’une centaine de pays.

LNT avec MAP

