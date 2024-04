Les établissements d’enseignement supérieur au Maroc sélectionneront les directeurs des ressources humaines (DRH) les plus remarquables lors des RH AWARDS, qui se dérouleront en juin 2024 en parallèle du salon MASTER PLUS. Ces prix visent à distinguer les DRH qui se sont distingués selon les critères des écoles supérieures.

Les RH AWARDS ont pour but de créer un lien essentiel entre les institutions académiques et les professionnels du recrutement. Initiés par le magazine Campus Mag, ces prix s’appuient sur les évaluations d’un groupe d’écoles supérieures de renom. Ces écoles ont pour tâche de nominer les DRH dans diverses catégories telles que les partenariats éducatifs, l’impact social, l’innovation, l’intégration professionnelle, la marque employeur, la formation continue, le bien-être, et d’autres encore.

L’objectif des RH AWARDS est de reconnaître et de valoriser les directeurs des ressources humaines sur la base d’une méthodologie centrée sur la fiabilité, la proximité et la transparence.

Omar Layachi, à l’initiative de ce projet et expert en éducation et formation des cadres, souligne l’importance de ces prix : « Les RH AWARDS offrent une nouvelle perspective sur la manière dont les DRH sont perçus par le secteur académique. Cela représente une opportunité précieuse pour les recruteurs de comprendre leur image auprès des institutions éducatives et d’ajuster leurs pratiques en conséquence, au bénéfice de leur entreprise, de leurs employés et de leurs futures recrues. » Ces récompenses offrent aussi aux candidats potentiels un aperçu unique des entreprises qu’ils pourraient envisager rejoindre, permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées concernant leur carrière future.

Pour participer, les écoles supérieures proposent les candidatures de un ou plusieurs DRH sur le site www.masterplus.ma, dans les catégories de leur choix. Après le dépouillement des votes, les DRH ayant reçu le plus de voix seront proclamés vainqueurs. L’annonce des lauréats se fera le 22 juin 2024 lors du salon MASTER PLUS, en présence des DRH et des représentants des écoles supérieures.

