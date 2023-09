Le défi est de taille pour un Maroc se voulant émergent et moderne ! En effet, le séisme d’Al Haouz nous a rappelé que le Maroc a du pain sur la planche. La reconstruction de ses toits sur des bases solides nécessite une forte mobilisation de tous. La tragédie d’Al Haouz devrait relancer un débat sérieux sur ce Maroc très mal loti. Un malheureux rappel au vu des catastrophes survenues, bien avant Al Haouz, en Turquie et en Syrie, sachant que notre pays a connu, lui aussi, des séismes dévastateurs (Agadir, Al Hoceïma), et qu’aujourd’hui ne personne n’est à l’abri. Le drame que vient de vivre la région d’Al Haouz suite au séisme de la soirée du 8 septembre dernier doit nous interpeler, vu que notre pays est exposé à ce type de catastrophes naturelles violentes et destructrices. Autrement dit, mettre en place des entités de réflexion et de vigilance pour maitriser davantage ce risque de catastrophes naturelles dans notre pays, est une urgence absolue. Il faut aussi mettre à jour nos règlements et normes de construction et assurer leur respect.

A Al Haouz, le bal est ouvert. Certes tardivement, mais il n’est jamais tard pour bien faire ! L’opération de recensement des habitants des bâtisses endommagées au niveau de cette Région a démarré, le lundi 19 septembre, dans différentes communes et localités touchées. Des comités ad hoc de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, dans le cadre de l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz.

Ce programme qui a fait l’objet d’Instructions Royales lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 9 septembre 2023, intervient dans le prolongement de la succession des mesures ordonnées par SM le Roi, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.

A Amizmiz, l’une des localités les plus touchées par le séisme, cette opération a été lancée au quartier « Sour Jdid », par le comité local, composé des représentants des autorités locales, de la collectivité territoriale d’Amizmiz, de la division de l’urbanisme à la province d’El Haouz, de l’agence urbaine de Marrakech, d’un laboratoire, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et de la société civile. Cette opération, qui s’étalera sur 12 jours, vise à recenser les habitations endommagées partiellement ou totalement au niveau de cette commune, qui compte 17.000 habitants répartis sur 3.500 familles et 5.000 maisons. Dans une déclaration à la presse, Abdelkbir Boujad, architecte au laboratoire public des essais et des études, a indiqué que cette opération concerne l’identification des maisons endommagées à cause du séisme d’Al Haouz, ajoutant qu’elle a été lancée au niveau du quartier « Sour Jdid » pour évaluer le degré des dégâts de ces bâtisses et du danger qu’elles présente pour la population. La première version du programme de relogement présentée devant le Souverain, et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur Hautes Instructions Royales, porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées.

Selon le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch, la réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al-Haouz prendra en considération le renforcement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des services publics. Lors de la 3ème réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme : « Le gouvernement mène, au sein de la Commission interministérielle, une réflexion et une action permanentes autour des mécanismes à même d’assurer le bon déroulement de l’opération de reconstruction, qui soit, conformément à la Haute Volonté Royale, en harmonie avec le patrimoine et les caractéristiques architecturales de chaque région ». Le programme octroie une aide d’urgence de 30.000 dirhams aux ménages touchés, une aide financière directe de 140.000 Dhs pour les logements totalement effondrés et de 80.000 Dhs pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

Autrement dit, il s’agit là d’un travail titanesque qui attend le Maroc pour redonner à cette population, qui vivait déjà dans des conditions difficiles de misère et de discrimination, l’envie et la force de croire aux réformes et promesses annoncées. Le temps nous le dira ! Ces douars sont certes beaux sur les cartes postales, mais sont loin des normes d’un toit décent respectueux de la dignité humaine.

H. Zaatit

