Au Maroc, malgré la performance globale du secteur bancaire, des défis spécifiques sont à relever. Alors que les banques à l’échelle mondiale connaissent actuellement une période de 18 mois exceptionnelle en matière de rentabilité, avec des profits atteignant 1 300 milliards de dollars et une perspective de 1 400 milliards de dollars en 2023, le Maroc présente une situation différente. Ici, le modèle de prêts à taux fixe exerce une pression sur les bénéfices, et le rendement des capitaux propres (ROE) plafonne en moyenne à 8%, c’est ce qui ressort de la revue annuelle du secteur bancaire mondial 2023 de Mckinsey.

Le Maroc se démarque par sa concentration d’activités bancaires au sein des banques universelles, malgré la tendance mondiale de déplacement vers des acteurs non traditionnels. Pour suivre le rythme de l’évolution du secteur bancaire, les banques marocaines devront consolider leurs positions. Cela inclut la réduction du ratio coûts/revenus, l’adoption de solutions numériques et l’exploitation des données, ainsi que la nécessité de rendre leur modèle plus agile grâce à des partenariats et des joint-ventures.

De plus, les banques marocaines devront s’adapter à des risques changeants, tels que l’incertitude entourant l’inflation et la croissance, ainsi que les défis spécifiques à certains secteurs, comme l’immobilier commercial. Les risques réglementaires en constante évolution, la menace de la cybercriminalité et de la fraude, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire sont également des préoccupations majeures. La capacité à gérer efficacement ces risques deviendra un facteur clé de différenciation pour les banques marocaines.

« Toutes ces priorités ont des implications cruciales pour les institutions financières qui se doivent d’être correctement positionnées si elles souhaitent générer des rendements adéquats. Les années à venir continueront à creuser l’écart croissant entre les leaders et les autres », affirme Francois Jurd de Girancourt, directeur associé au bureau McKinsey & Company de Casablanca.

AL

Partagez cet article :