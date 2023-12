Les dates de Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Tanjazz dévoilées !

L’agence de production culturelle Seven PM a le plaisir d’annoncer les dates de trois rendez-vous musicaux pour l’année 2024 : Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Tanjazz !

Organisatrice des festivals Jazzablanca, Tanjazz, du Village Casa Anfa et de Casa Anfa Latina, Seven PM a pour mission de mettre à profit son savoir-faire au service du développement de projets culturels au niveau national.

Pour la prochaine saison estivale, les équipes de Seven PM se préparent pour offrir un calendrier riche en rendez-vous musicaux !

Jazzablanca

17ème édition – du 6 au 8 Juin 2024

A Anfa Park et à la Place des Nations Unies – Casablanca

Immersions musicales, découvertes, têtes d’affiche internationales et une ambiance unique, l’incontournable Jazzablanca reviendra pour une 17ème édition encore plus magique, dans la lignée des précédentes, et avec toujours plus de nouveautés à découvrir.

Casa Anfa Latina

2ème édition – Les 21 et 22 Juin 2024

A Anfa Park – Casablanca

En juillet dernier, Seven PM a organisé à Anfa Park, la première édition de Casa Anfa Latina. Un événement qui a ravi les amoureux des cultures latines à travers tout un programme d’animations, des cours de danses, DJ et des concerts d’artistes internationaux, tels que Grupo Compay Segundo et Yuri Buenaventura qui ont offert des soirées mémorables. En 2024, la deuxième édition de Casa Anfa Latina aura lieu les 21 et 22 juin, à Anfa Park.

Tanjazz :

22ème édition – Du 20 au 22 septembre 2024

Au Palais des Institutions Italiennes et en ville – Tanger

Après l’annulation du festival en septembre dernier, suite à la tragédie du séisme d’Al Haouz, la 22ème édition du festival historique de Tanger se tiendra du 20 au 22 septembre 2024. Tanjazz apportera plus de nouveautés et offrira une programmation qui navigue entre différentes ambiances, époques et styles, et qui fait la richesse, la couleur et la singularité de Tanjazz.

