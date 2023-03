Les Cuistots du Ramadan est un recueil de 29 histoires courtes et illustrées qui célèbrent le mois sacré du Ramadan et ses valeurs. Produit par Nissim Samuel Kanon, et écrit par Mouna Izddine, Fatéma Chahid et Intissar Nafzaoui, cet ouvrage est un voyage spirituel et culinaire autour du monde, proposant des recettes emblématiques de chaque pays conté. Les histoires sont accompagnées d’une morale et se concluent par un dicton tiré du patrimoine culturel du pays où se déroule l’histoire. Accessible à un large public, Les Cuistots du Ramadan est un ouvrage à feuilleter seul ou en famille, faisant revivre la tradition de la narration de contes.

Les auteurs de l’ouvrage ont voyagé aux quatre coins du monde pour découvrir les spécificités culinaires de chaque communauté musulmane pendant le Ramadan. Ils ont ainsi découvert que la cuisine ramadanesque était le témoin exquis de l’alchimie entre les cultures antérieures ou contemporaines de l’islamité. Cette cuisine nocturne, guidée par le partage et l’hospitalité, est le reflet des valeurs profondes de ce mois sacré. Les Cuistots du Ramadan invitent les lecteurs à un voyage à travers les âges et les régions du monde, où les histoires brèves saupoudrées d’une pincée de mysticisme rappellent les valeurs universelles et intemporelles de ce mois.

Pour Nissim Samuel Kakon, concepteur et producteur de l’ouvrage, Les Cuistots Du Ramadan est l’occasion de préserver les traditions, les valeurs et leur transmission, et de faire revivre la tradition de la narration de contes. Les histoires de l’ouvrage véhiculent une philosophie de vie universelle et intemporelle, où chacun se reconnaîtra, quelle que soit sa confession et ses croyances.

En somme, Les Cuistots du Ramadan est un ouvrage léger à lire et plaisant à regarder, qui célèbre le mois sacré du Ramadan et ses valeurs à travers la cuisine et les histoires. C’est un concentré de culture, de saveurs et de philosophie, accessible à tous dès l’âge de 10 ans, qui espère faire renouer les Marocains et ses lecteurs ailleurs dans le monde avec la tradition de la narration de contes.

