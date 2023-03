Sami Bougainem est un champion du monde en arts martiaux et un entraîneur international en karaté. Il affirme que le sport a de nombreux avantages en Ramadan, notamment pour la santé, l’humeur, les émotions et le comportement. L’un des avantages les plus importants est de pratiquer le sport régulièrement pendant le mois saint afin de maintenir la masse musculaire atteinte.

Il est recommandé de faire de l’exercice léger pour ne pas augmenter la fatigue et la soif, et de choisir le bon moment pour s’entraîner, comme après les prières de Tarawih ou après la prière du jour lorsque le jeûneur se rapproche de l’heure de la rupture du jeûne.

Sami Bougainem a expliqué que l’exercice pendant le jeûne aide à maintenir le bien-être psychologique en produisant des morphines, qui aident à maintenir une humeur positive et des niveaux d’énergie. Il a également souligné l’importance de choisir la bonne intensité et le type d’exercice pour éviter l’exercice excessif et profiter des avantages du jeûne. L’exercice régulier pendant le mois sacré du Ramadan est un traitement naturel contre l’anxiété en augmentant l’énergie physique et mentale du corps, soulageant le stress et les pensées négatives.

Sami Bougainem conseille aux personnes qui jeûnent pendant le Ramadan de faire de l’exercice pour les avantages mentaux et physiques que cela procure. Il encourage un engagement à l’exercice et à fixer un horaire quotidien, même pour seulement 5 minutes.

En tant qu’ancien joueur international dans l’équipe nationale, Sami Bougainem a remporté la Coupe du monde de bronze « Kobe Osaka » en 2006 en Grèce. Il est également un ancien entraîneur de l’équipe nationale marocaine de karaté et d’autodéfense, ainsi qu’un héros sportif marocain ayant remporté de nombreux titres internationaux et pris le podium à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière dans le sport. Il est également le fondateur de l’académie sportive CKA Maroc et a remporté le prix « Entraîneur-Manager » à la Conférence nationale des entraîneurs de sport en 2017…

H.Z

