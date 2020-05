PARTAGER Les collaborateurs du Groupe CDG contribuent à hauteur de 14 MDH au fonds spécial covid-19

Annoncée en mars dernier, l’initiative de contribution des collaborateurs du Groupe CDG aux efforts de la Nation dans la lutte contre la propagation du COVID-19 et ses conséquences sur l’économie nationale, a connu un véritable succès et a permis de récolter un montant de près de 14 millions de dirhams, annonce un communiqué du groupe.

Depuis le début de la pandémie, l’ensemble des collaborateurs de la Caisse de Dépôt et de Gestion se sont inscrits dans l’élan de solidarité nationale insufflé par le Roi Mohammed VI, et ont dédié une partie de leur salaire dans une démarche volontariste pour contribuer aux efforts nationaux de lutte contre la pandémie Covid-19 (Coronavirus), précise le communiqué.

Ainsi, les cadres dirigeants du Groupe ont contribué à hauteur d’un mois de salaire, les directeurs ont fait don de 50% de leur salaire mensuel tandis que les autres catégories du personnel ont dédié 10% de leur salaire mensuel pour contribuer à cette opération citoyenne de solidarité.

Cette initiative s’ajoute aux efforts du Groupe CDG dans l’appui de la Nation pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, poursuit-on auprès du Groupe CDG. En plus de la mobilisation de ses collaborateurs, le Groupe a apporté une contribution directe d’un milliard de dirhams au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19 visant à faire face aux dépenses sanitaires

exceptionnelles et à soutenir les secteurs économiques sinistrés par la crise, rappelle le texte. Il a également mobilisé plus de 8.000 lits disponibles au sein de ses différents actifs pour soutenir les autorités dans leurs efforts de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Le Groupe CDG réitère son engagement à mettre à contribution l’ensemble de ses moyens humains, matériels et financiers en faveur de l’effort national au service de la lutte contre la pandémie et ses conséquences sur l’économie nationale, tout en assurant la continuité de ses activités et de ses missions de tiers de confiance au service de l’intérêt général et du citoyen, conclut le communiqué du Groupe.

LNT avec CdP