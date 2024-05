L’Association Sourire d’Enfant a consolidé ses liens avec le Maroc en réalisant pour la troisième année consécutive une action humanitaire en collaboration avec l’Association Moon Voice, dédiée à l’aide aux enfants atteints de Xeroderma pigmentosum, communément appelée la maladie des enfants de la lune.

Depuis trois ans, Sourire d’Enfant s’est engagé à améliorer le confort et la sécurité des enfants atteint de cette maladie au Maroc.

En 2022, lors de notre première action, nous avons rencontré l’association Moon Voice à Marrakech, où nous avons pu leur offrir une dizaine de casques, ainsi que des crèmes solaires, des gants et des lunettes anti-UV.

En 2023, notre équipe s’est rendue à Fès pour rencontrer l’équipe de Moon Voice, fournissant des casques, des crèmes, des films anti-UV, des lunettes et des cadeaux, tout en passant des moments précieux avec les enfants et leurs familles.

Cette année 2024, pour notre troisième action, nous nous retrouvons à Casablanca pour poursuivre notre engagement envers les enfants marocains en partenariat avec

La professeure Muriel Sevos et ses étudiants en BTS Logistique de Bourg-en-Bresse.

Les étudiants ont organisé une série d’actions humanitaires pour récolter des fonds visant à fournir du matériel de protection contre les rayons UV aux enfants et à leurs familles.

La cérémonie de remise des dons, qui aura lieu le mercredi 8 mai à l’Association Ala Amal des handicapés Ain Sébaa à Casablanca, sera l’occasion pour l’Association Sourire d’Enfant d’exprimer sa profonde gratitude envers la structure Al Amal al pour son accueil chaleureux et sa collaboration précieuse dans cette initiative humanitaire.

Une vingtaine de cagoules de protection anti-UV seront offertes aux enfants pris en charge par Moon Voice au cours de cette cérémonie.

Cette cérémonie sera suivie le jeudi 9 mai d’une intervention à l’école primaire Ahmed Boukmakh de Casablanca, où des films de protection anti-UV seront posés sur les fenêtres par les étudiants pour permettre aux enfants atteints de la maladie de fréquenter l’école en toute sécurité.

L’Association Sourire d’Enfant et les élèves de Muriel poursuivront ensuite leur action à Rabat le samedi, où ils rencontreront deux enfants atteints de la maladie, leur fournissant du matériel de protection individuel et explorant la possibilité de protéger leur domicile avec des films anti-UV.

Nous sommes extrêmement heureux de cette opportunité et les étudiants sont impatients de partager de bons moments avec les enfants que nous allons rencontrer.

Cette action humanitaire est le fruit d’une collaboration étroite avec l’Association Moon Voice, ainsi qu’avec les partenaires généreux qui ont rendu cette initiative possible.

L’association tient à exprimer sa gratitude envers Al Amale, ainsi que MSA France à Châtillon-sur-Chalaronne pour leur contribution en lunettes de protection, Jam Diff pour les films anti-UV, ainsi que le Rotary de Bourg-en-Bresse Brou pour l’achat de 4 casques de protection.

À propos de l’Association Sourire d’Enfant

L’Association Sourire d’Enfant, fondée en 2012 à Bourg-en-Bresse, France, s’engage à améliorer le confort et la qualité de vie des enfants malades, hospitalisés et en situation de handicap à travers des actions humanitaires et de solidarité.

