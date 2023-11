Tout récemment, les juges de la Cour des Comptes ont procédé à un minutieux examen d’une panoplie de documents d’un certain nombre d’associations bénéficiaires des subventions accordées dans le cadre des projets inscrits dans les programmes horizontaux de l’INDH, mais qui n’ont pas été achevés et/ou finalisés. En effet, les juges de la Cour de la Compte ont enquêté sur la manière avec laquelle ces subventions ont été accordées à ces associations et leurs projets ont été financés.

Les enquêtes menées ont concerné des documents comptables relatifs à des projets présentés par les associations pour financement pour un délais de quatre ans. Le montant global accordé dépasse les 80 MDH, que les responsables de ces associations sont invités à justifier. Les enquêtes ont également concerné l’examen des documents comptables d’autres associations qui bénéficient des subventions annuellement pour financer leurs activités.

Les premiers résultats des enquêtes ont révélé que beaucoup d’associations ne disposent pas d’une comptabilité rigoureuse et transparente. Aussi, ils ont mis en évidence le fait que des membres des familles de certaines associations reçoivent de gros salaires, ce qui a transformé ces instances associatives en des sources de rente au profit des seuls responsables des associations et leurs proches. A titre d’exemple, parmi les cadres de ces associations, certains travaillent dans les communes chargées de leur fournir les subventions, ce qui entoure ces embauches d’une multitude de soupçons.

Les résultats démontrent aussi que les documents examinés se rapportent à des projets nécessitant d’importants financements sans qu’ils ne voient le jour. Les factures sont livrées aux fournisseurs dont la majorité sont des proches des responsables de ces associations ou des milieux chargés d’accorder les subventions. Du népotisme flagrant !

Auprès de la Cour des Compte, on déclare qu’il est important de souligner que les missions des juges de cette instance consistent en l’examen et l’inspection des dépenses des associations et la réalisation des projets financés par l’INDH, notant par la même occasion que, dans le cadre de cet examen, bon nombre de ces projets n’ont toujours pas été concrétisés et que les ressources financières de l’INDH ont été détournées à des fins politiques, loin des objectifs escomptés initialement.

Il faut préciser dans ce sens que la loi offre à la Cour des Comptes, ainsi qu’à toutes les Cours Régionales des Comptes, de larges attributions pour contrôler les budgets des associations qui bénéficient des subventions financières de l’État, des Collectivités Locales et de toute autre institution publique.

Dans tous les cas, il est quand même important de constater que cette opération-mains propres dans le secteur associatif menée récemment par la Cour des Comptes s’inscrit dans le cadre de la circulaire du Chef de Gouvernement Aziz Akhannouch datée du 12 août 2022 et dans laquelle ce dernier a dressé toute une panoplie d’engagements auxquels les associations doivent se soumettre, en application des principes de transparence et de bonne gouvernance. C’est ainsi que les associations qui, jadis, connaissaient meilleure fortune grâce à des financements publics qui leur étaient destinés et que l’Etat leur mettait à disposition à travers les collectivités territoriales ou des institutions, établissements ou entreprises publics, doivent désormais tenir une comptabilité conformément aux règles en vigueur.

Il est précisé également dans la circulaire que l’aide ou la donation publique devra être actée et signée entre les associations bénéficiaires et la partie donatrice. Il y sera déterminé la nature de l’activité ou du projet de l’association qui disposera du financement, ainsi que sa conformité avec les objectifs principaux de l’association, comme stipulé dans les statuts. En outre, les associations se doivent à une tenue de la comptabilité et à l’élaboration des comptes annuels relatifs à l’utilisation des aides publiques et à leur soumission à la Cour des Comptes avant la mi-mars de l’exercice qui suit.

Est-ce pour autant la fin du laisser-aller en la matière ? Cela semble ne pas être si facile, tant un bon nombre d’associations ont été créées pour servir d’abord et en premier lieu les intérêts d’un bon nombre de personnes influentes. C’est dire l’importance de l’indépendance et la neutralité de la Cour des Comptes, appelée à traiter l’ensemble des associations de la place sur le même pied d’égalité et sans discrimination. Tout sa crédibilité en dépend.

H.Z

Partagez cet article :