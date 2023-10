Dans le cadre des « Rencontres de l’entreprise » Attijariwafa Bank a organisé un webinaire, le 17 octobre, sous le thème « Apports de la nouvelle loi relative aux délais de paiement » durant lequel les experts ont fourni un aperçu approfondi de la nouvelle loi sur les délais de paiement au Maroc, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises et les solutions apportées par la législation.

Participant à cet événement, Amine Diouri, directeur des études et de la communication chez Inforisk, a commencé par fournir un état des lieux des délais de paiement au Maroc. Il a expliqué que le délai légal de paiement était passé de 90 à 120 jours, soulignant l’évolution constante de la législation sur les délais de paiement depuis 1996.

Selon les données de l’Observatoire des délais de paiement, les délais de paiement au Maroc ont été en moyenne de 213 jours en 2021, avec une légère amélioration par rapport à l’année précédente. Cependant, il a souligné que ce sont les très petites entreprises (TPE) qui souffrent le plus des délais de paiement, tandis que les grandes entreprises (GE) ont un comportement de paiement inversé.

Amine Diouri a également mis en avant l’impact des délais de paiement sur le crédit interentreprises, expliquant que le crédit avait augmenté de manière significative ces dernières années, atteignant plus de 400 milliards de dirhams avant la pandémie de COVID-19. En outre, il a noté que les conditions d’octroi de prêts étaient liées au respect des délais de paiement, ce qui a eu un impact sur le crédit interentreprises.

Les retards de paiement ont été identifiés comme la principale cause de défaillances d’entreprises au Maroc, représentant 40 % des cas. Ces retards ont un impact significatif sur le bilan des entreprises, mobilisant des ressources financières et humaines importantes.

Amine Diouri a ensuite examiné les causes des retards de paiement, soulignant qu’elles pouvaient être dues à des facteurs exogènes, tels que des crises économiques ou des spécificités sectorielles, mais aussi à des causes fonctionnelles liées à la gestion interne des entreprises.

Amine Diouri a conclu la présentation en résumant les changements majeurs apportés par la Loi 69/21. Il a expliqué que la loi visait à changer le paradigme des délais de paiement en ajoutant un tiers, l’État, pour sanctionner les mauvais payeurs.

La loi modifie également la durée légale des délais de paiement, passant de 90 à 120 jours, avec la possibilité d’extension à 180 jours sur avis du Conseil de la concurrence. Elle introduit une déclaration trimestrielle électronique et prévoit des sanctions pour les retards de paiement.

Les pénalités collectées alimenteront un fonds de soutien aux PME, qui bénéficieront indirectement de ces ressources. La loi entrera en vigueur de manière progressive, en fonction du chiffre d’affaires des entreprises. Dès juillet 2023, cette loi s’appliquait pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dirhams. À partir du 1er janvier 2024, elle concernera les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 50 millions de dirhams, et à partir du 1er janvier 2025, toutes les autres entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 et 10 millions de dirhams.

De son côté, Houda El Kohen, directrice générale d’Attijari Factoring s’est exprimée sur de la corrélation entre les délais de paiement et les secteurs d’activité. Elle a partagé des données tirées d’un échantillon de 50 000 factures pour l’année, montrant une amélioration des délais de paiement de 231 jours en 2021 à 128 jours en 2022.

Elle a souligné que certains secteurs d’activité observaient encore des délais de paiement significatifs, comme les postes et télécommunications et l’électricité. Mme El Kohen a insisté sur le rôle des grandes entreprises dans l’exemplarité en matière de respect des délais de paiement, en tant que premières concernées par la loi, avant que celle-ci ne s’applique aux PME et aux très petites entreprises à partir de 2025.

Les intervenants ont insisté sur l’importance de l’État dans la régulation des délais de paiement et ont évoqué les avantages potentiels de la nouvelle loi pour l’économie et les entreprises marocaines. Il reste à voir comment cette loi sera mise en œuvre et quel impact elle aura sur le paysage des affaires au Maroc.

A. Loudni

