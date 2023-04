Le groupement des annonceurs du Maroc (GAM) a organisé, mardi soir à Casablanca, son 7ème Grand Ftour des Annonceurs, une occasion de présenter le bilan de son activité au titre de l’année 2022.

Inscrit désormais dans l’agenda récurrent du GAM en tant qu’événement phare de réflexion et de partage de l’année, le Grand Ftour est aujourd’hui consacré en tant que tradition incontournable que les Annonceurs, toutes branches et toutes disciplines, se font un devoir d’honorer.

Considéré comme un espace de networking par excellence, le Grand Ftour des Annonceurs est une manifestation ramadanesque annuelle organisée par le GAM pendant le mois sacré du Ramadan, visant à réunir les professionnels de tout l’écosystème marketing, communication, digital et médias.

S’exprimant à cette occasion, le président du GAM, Youssef Cheikhi, a fait savoir que le groupement veille à pérenniser la tradition du grand ftour des annonceurs. « C’est une occasion de nous retrouver, de faire le point sur une année de collaboration, de réalisation d’évènements et de concertation, mais aussi d’échanger dans un cadre convivial », poursuit-il.

M. Chikhi a en outre passé en revue les principales réalisations du Groupement ainsi que la nouvelle plateforme animant les actions de celui-ci, aussi bien sur le plan national qu’à l’échelle internationale.

Le Grand ftour 2023 qui a connu la participation de près de 200 personnes, a été également l’occasion propice de mettre en exergue les acquis qualitatifs du groupement, notamment la révélation de la nouvelle plateforme de marque qui servira d’éclaireur au GAM, ainsi que la nouvelle identité visuelle du GAM.

A noter que le GAM a lancé plusieurs études et enquêtes se rapportant à différents centres d’intérêt des annonceurs, notamment une étude interne relative à l’évaluation de satisfaction des membres du Groupement ayant trait aux actions et initiatives qui les concernent dont des insights qui ont été présentés lors du Grand Ftour.

Selon une enquête de satisfaction menée par le GAM, basée sur cinq critères, que sont, la qualité des intervenants, le choix des thèmes et des sujets abordés, l’organisation et la logistique, la communication, le format des évènements et la fréquence des évènements, 87% des répondants ont indiqué être globalement satisfaits des actions et évènements du GAM.

Pour ce qui est de l’intérêt et de la pertinence des évènements, une autre enquête a montré que 93% des répondants ont trouvé les évènements du GAM intéressants, avec des résultats de 100% pour les formations dans le cadre du GAM Academy, l’African Digital Summit, les Web Conférences autour de thèmes d’actualités et les conférences en présentiel autour de thèmes spécifiques ou dans le cadre de la présentation des résultats d’une étude.

La soirée a été ponctuée par un Panel de réflexion et de débats sur une thématique des plus actuelles, « GenZ unboxing : Comment les marques s’engagent avec les valeurs et les attentes de cette génération ? ».

Les intervenants ont essayé de cerner comment communiquer, intéresser et faire adhérer la Génération Z aux valeurs, aux choix et aux priorités des annonceurs via les marques qu’elles représentent au sein du marché marocain à l’ère du tout digital.

Partagez cet article :