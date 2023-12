La CNSS s’est transformée d’un établissement administratif qui gère des dossiers sur la base de la conformité, en un véritable assureur dans les domaines de l’Assurance maladie, de la retraite, et de l’indemnité pour perte d’emplois (IPE), apportant ainsi une vraie valeur ajoutée à la protection sociale de manière générale. Pour ce faire, elle a développé un vaste plan de transformation digitale, transformant son portail en plateforme multi-services adressée à tous les intéressés.

Certes, son portail Damancom qui date de 2002, est dédié aux affiliés qui font de la télédéclaration et leur télépaiement. Et 98% des entreprises et employeurs l’utilisent d’autant qu’il est exigé sur le plan réglementaire.

Mais, la phase de la généralisation de la protection sociale avec l’intégration des travailleurs non-salariés et des ex bénéficiaires du régime d’assistance médicale, a engendré une forte augmentation des assurés couverts par la CNSS et en conséquence beaucoup plus de flux, rendant la digitalisation et la dématérialisation des process une nécessité tant pour leur traitement que pour la maitrise des coûts.

Ainsi, 20 ans après, Damancom, l’outil de liaison de la CNSS, connaît une profonde refonte pour une meilleure ergonomie, et un développement plus riche de ses fonctionnalités tout en intégrant tous les bénéficiaires et tous les produits de la Caisse.

Surtout, la CNSS, désormais complètement outillée et sur la base de la richesse de sa data, prend aussi des mesures qualitatives d’accompagnement des entreprises, comme c’est le cas de la remise gracieuse des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement, accordées aux entreprises ayant une dette envers la CNSS. Cette forme d’amnistie a été d’ailleurs utilisée à différents moments pour accompagner les PME en difficultés de trésorerie. La dernière du genre est en cours se rapportant à la période 12/2024 et antérieur. Elle a été prise à la suite de la décision du ministère de l’Économie et des Finances n° 005/2023 en date du 17/10/2023.

Cette mesure en faveur de l’ensemble des entreprises débitrices porte sur une remise partielle selon des taux spécifiques comme en témoigne le tableau présenté ci-dessous.

Il faut savoir que l’opération de remises ou amnistie en question, qui permet à la CNSS de faire au mieux son recouvrement auprès des entreprises débitrices, a été utilisée au lendemain de la crise sanitaire. En effet, la CNSS avait mis en œuvre des décisions ministérielles prévoyant la remise totale des majorations de retard et des frais de recouvrement relatifs aux créances se rapportant à la période 06/2020 et antérieur et de l’exercice 2016 et antérieur. Ces « amnisties » étaient destinées à soulager la dette des entreprises envers la caisse de sécurité sociale accumulée du fait de problèmes de trésorerie induits par le confinement. Ces deux dispositifs ont de plus bénéficié d’un prolongement jusqu’à la fin de 2022, seconde année d’après la crise.

Dans le détail, la première action relative à la période 06/2020 et antérieur, visait les entreprises affiliées impactées par la crise sanitaire à condition de payer leurs créances de façon intégrale ou par un arrangement de facilités de paiement pouvant s’étendre sur une période de 60 mois.

Celles-ci ont bien sur profité de cette occasion pour régulariser leur situation comme en témoignent les chiffres suivants.

Ainsi, sur un effectif d’entreprises ciblées pour non-versement de leurs cotisations à la CNSS de 37 345 entreprises débitrices, 10 604 entreprises ont bénéficié de cette remise, soit un taux de réalisation de 28%. Le montant récupéré par la CNSS a atteint 3,16 milliards de dirhams, sur une créance globale de 6 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 53%.

Pour ce qui concerne la seconde amnistie, la CNSS avait lancé une remise partielle des majorations de retard et des frais de recouvrement relatifs aux créances se rapportant à l’exercice 2016 et antérieur, qui visait l’ensemble des affiliés débiteurs avec un taux de remise de 60% pour les entreprises qui ont choisi de payer leurs créances sur une période allant de 25 à 42 mois. Et, pour ceux qui ont opté pour une facilité de paiement dans une période de 24 mois, le taux de cette remise a été fixé à 90%.

Pour cette opération, sur un potentiel de 18 599 entreprises débitrices ciblées, 4 617 entreprises ont bénéficié de ladite remise, soit 25% du nombre global. Le montant récupéré a atteint 1,52 milliards de dirhams sur une créance globale de 4,08 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 37%.

Enfin, une toute particulière amnistie a bénéficié aux entreprises de presse, toujours dans le but d’accompagner les entreprises et les PMEs. Elle consiste en une remise qui porte sur la totalité des majorations de retard, des astreintes et des frais de poursuite concernant les créances relatives à la période allant du 1er février 2023 au 31 Juillet 2023 au profit des employeurs relevant du secteur de la presse à condition qu’elles procèdent au paiement du montant en principal de la créance d’une façon intégrale ou à travers un arrangement de facilités de paiement pouvant s’étaler sur 18 mois, avec paiement des cotisation dues au titre de la période de l’échéancier.

Il va sans dire que la CNSS est de plus en plus un partenaire des entreprises et PME au-delà de leur simple relation d’adhérentes ! La CNSS leur offrant en réalité un accompagnement bien plus large que celui d’assureur tout court.

Afifa Dassouli

