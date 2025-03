Les Weekends de l’OPM font leur grand retour avec une édition spéciale Ramadan, intitulée « Les Aftours ». Ces concerts, qui allient musique de chambre et moments conviviaux, se tiendront à Rabat et Casablanca les 21 et 22 mars prochains. Ce nouveau format propose une expérience musicale raffinée, dans l’esprit convivial du Ramadan.

Les deux soirées seront dédiées à la musique de chambre, l’occasion d’écouter des quatuors et quintettes des grands maîtres Mozart, Haydn et Bottesini, interprétés par huit musiciens de l’OPM. Le programme mettra en lumière des œuvres majeures telles que le Quatuor n°1 en Do Majeur de Mozart, le Quatuor n°1 en Ré Majeur de Haydn, le Quatuor en Fa Majeur de Mozart avec hautbois, et enfin le Quintette à cordes en Do mineur de Bottesini.

En plus de ces performances exceptionnelles, un cocktail dînatoire sera servi au milieu du concert. Cette pause gourmande permettra aux spectateurs de prolonger l’expérience musicale tout en savourant une sélection de mets inspirés des traditions culinaires marocaines.

Les concerts se dérouleront dans deux lieux emblématiques : à Rabat, à l’EIMD, le vendredi 21 mars à 21h, et à Casablanca, au Consulat Général d’Italie, le samedi 22 mars à 21h. Les billets sont disponibles en ligne sur le site de l’OPM, au tarif de 350 Dhs, incluant le concert et le cocktail dînatoire (environ huit bouchées).

