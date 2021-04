La bataille électorale a bel et bien commencé, coïncidant pratiquement avec le début du mois de Ramadan.

Cette assertion n’est pas nourrie par la tenue de meetings électoraux des partis en lice pour les communales, les régionales ou les législatives.

Elle n’est pas attestée par la présentation des programmes des différents partis qui s’apprêtent à briguer les suffrages des citoyens.

Elle s’exprime uniquement par une pratique malheureusement courante dans notre Landerneau politique, les attaques ad hominem !

Et ce sont Aziz Akhannouch et son organisation, le Rassemblement National des Indépendants, qui font l’objet de ces offensives, concertées pour plusieurs d’entre elles, à l’image de la récente sortie médiatique d’une « alliance improbable » constituée du Parti de l’Istiqlal, du PAM et du PPS.

Ces trois forces politiques, aux ADN bien différents pourtant, ont jugé bon de désigner le patron du RNI à la vindicte populaire au motif qu’une ONG proche du RNI, Joud, distribuerait des « paniers de victuailles » pour Ramadan, d’une valeur unitaire de 200 dirhams, en échange de futures promesses de votes.

La question, pourtant, n’est pas de savoir s’il s’agit d’une pratique illégale car en fait, le mois sacré de jeûne est toujours, depuis fort longtemps, l’occasion d’exprimer solidarité et soutien aux populations démunies et les ONG qui opèrent dans ce champ se comptent par centaines, sans compter les initiatives individuelles des « Mouhssinines ».

En réalité, la réaction « unie » de MM. Baraka, Ouhabi et Benabdallah est motivée par la perception que le RNI est le parti à battre et à abattre pour les élections.

C’est l’ennemi principal pour ces formations et leur alliance, certainement contre-nature, est aussi conjoncturelle que fragile comme on le verra lorsque les choses sérieuses auront commencé !

Mais ces trois compères ne sont pas les seuls à faire d’Akhannouch l’ennemi numéro Un.

Le PJD également s’est mis de la partie, tant par la voix de son secrétaire général, M. El Othmani, qu’au niveau des travées parlementaires et sur les réseaux sociaux.

Pourtant, la vitrine politique de l’islamisme est connue, grâce à son cortex organisationnel et cérébral, le MUR, pour pratiquer assidûment la distribution d’aides de toutes natures pour gagner la sympathie des couches démunies.

On comprend ainsi que la bataille pour les élections sera surtout faite de procédés douteux, de conjonctions d’intérêts immédiats, de polémiques sur fond de règlements de comptes plutôt que de débats destinés à gagner l’esprit et l’adhésion des citoyens-électeurs.

Ce constat « prémonitoire » exprime une autre évidence, faite d’une indigence intellectuelle crasse…

Aujourd’hui, dans le champ politique national, rares, très rares sont les partis qui possèdent toujours une identité propre et idéologiquement marquée, au point où l’héritier du Parti Communiste Marocain, le PPS, après une idylle marquée avec les islamistes du PJD, fait aujourd’hui la cour au Parti de l’Istiqlal, (un moindre mal), mais surtout au PAM, désigné pourtant il n’y a pas si longtemps comme le repaire des « tamassihs » et des « chayatines »…

La seule cause qui compte donc pour ces partis « new age » est l’opportunisme politique, car rien sinon des ambitions étroites et personnelles ne justifient encore aujourd’hui, un rapprochement entre une formation née de la volonté de l’Administration et une autre fondatrice du mouvement national patriotique et progressiste.

O tempora, O mores!

Fahd Yata

Partagez cet article :