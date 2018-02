PARTAGER L’envoyé commercial britannique en visite au Maroc

Dr Andrew Murrison, l’envoyé commercial britannique auprès du Maroc et de la Tunisie, sera en visite au Royaume les 8 et 9 février pour identifier de nouvelles opportunités commerciales pour les sociétés britanniques.

Dr Murrison visitera les divers projets de développement d’infrastructure à Tanger, notamment Tanger Med et le Port de Tanger ville. Il va aussi rencontrer différents responsables gouvernementaux ainsi que des représentants d’entreprises locales afin de discuter des projets en cours et des nouvelles opportunités d’investissements et d’échanges commerciaux.

Dr Andrew Murrison a fait la déclaration suivante : « Le Royaume-Uni souhaite accroître les relations bilatérales commerciales avec le Maroc en se basant sur des structures existantes et les nouvelles libertés que nous aurons une fois quitté l’Union Européenne. Compte tenu de notre longue histoire commune, notre relative proximité géographique et notre vision et intérêts communs, les perspectives d’une plus grande coopération bilatérale sont très prometteuses. »

Le Consul général et directeur de la section commerciale à Casablanca, M. Jason Ivory, a déclaré pour sa part : « La visite du Dr Murrison, qui vient juste après la visite réussie du Ministre Alistair Burt, démontre la volonté ferme du Royaume-Uni d’identifier des opportunités commerciales au Maroc, d’encourager les entreprises britanniques à s’installer ici et de promouvoir le Royaume-Uni en tant que ‘partenaire de choix’ dans le domaine du commerce. »