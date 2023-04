L’Entraide nationale a été créée en 1957 par feu le Roi Mohammed V sous la forme d’un établissement privé à caractère social et reconnu d’utilité publique, puis a été transformée en un établissement public jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé à l’époque sous la tutelle du ministère chargé des Affaires sociales. Il célèbre son anniversaire ce 27 avril.

C’est l’occasion de revenir sur les étapes historiques les plus importantes de l’institution. Le début de l’indépendance du Maroc a été marqué par de grands efforts en termes de concentration sur les tâches humanitaires liées à la formation et à l’éradication de l’analphabétisme, la valorisation de l’artisanat féminin et le soutien à la famille avec toutes ses composantes, et d’autres choses qui ont fait de l’entraide nationale un bras national actif dans le domaine social.

A cet égard, le Directeur de l’Entraide nationale, Khattar Al-mujahidi, a confirmé dans une déclaration à la presse que la célébration de l’anniversaire de la fondation est l’occasion de souligner les réalisations sociales les plus importantes pour cette année, notant que cette institution « a atteint son objectif stratégique d’élargir le cercle des bénéficiaires de divers services et programmes sociaux, de créer un ensemble de centres et d’espaces, ainsi que de contribuer à soutenir et à accompagner les institutions d’aide sociale destinées aux personnes en situation difficile ».

Et de poursuivre que l’Entraide nationale a toujours été présente « pour atténuer l’impact des difficultés sociales que le Royaume a connues », expliquant que l’institution « a fait du bon travail, comme à l’accoutumée, dans les grands défis que le Maroc a connus, l’histoire ayant enregistré sa forte présence et l’implication totale des cadres et agents de l’Entraide nationale dans l’accompagnement des personnes sinistrées et l’accomplissement de ses tâches humanitaires d’assistance sociale et d’aide sociale avec dévouement et abnégation ».

Concernant le rôle de l’EN face à l’essor du développement que connaît le Royaume, le responsable a expliqué qu’elle avait adopté, à partir de 2014, un nouveau plan pour son développement, qui visait à permettre la mise en place de méthodes, de procédures, des qualifications et des moyens de travail qui permettent d’atteindre l’efficience et l’efficacité dans ses interventions dans le domaine de l’assistance sociale, en harmonie et intégration avec les interventions d’autres acteurs dans le domaine social.

Dans ce contexte, poursuit l’intervenant, l’EN a ouvert un groupe de chantiers structurants pour les nouvelles missions qui lui sont confiées dans le cadre de sa nouvelle implantation dans le domaine social, précisant que ladite institution est un acteur national dans le domaine de l’assistance sociale, l’interface privilégiée d’écoute et d’orientation et d’accompagnement au profit des couches sociales nécessiteuses et un acteur de référence dans les domaines de l’ingénierie et de la veille sociale.

