PARTAGER L’ENSAM de Meknès organise la 7e édition de l’Inter-Instituts Arts et Métiers

L’ENSAM Meknès ( Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers) organisera la 7e édition de l’Inter-Instituts Arts et métiers, le 23, 24 et 25 mars prochain, sous le thème « Le sport étudiant, un choix pour un meilleur soi ». Cet événement sportif réunira plus de 2000 étudiants et plus de 40 écoles de l’enseignement supérieur marocain, autour des activités sportives et culturelles permettant l’amélioration et l’épanouissement de l’esprit d’équipe ainsi que la solidarité et l’intégrité de l’appartenance. Au menu de l’évènement, des tournois de football entre les élèves ingénieurs, et des tournois de poker, basketball, et bien d’autres activités.

L’association des étudiants Arts & Métiers élue par ses adhérents, représente l’ensemble des élèves ingénieurs de l’ENSAM. Fondé en 2015, l’ADEAM veille sur l’amélioration de la vie estudiantine, la consolidation des relations humaines entre élèves ainsi qu’agir en justice et défendre les intérêts des étudiants.

« Les Arts et Métiers inter-instituts (AMII) constituent une partie très importante dans les agendas des écoles les plus prestigieuses au Maroc. C’est un événement tellement attendu par les amateurs du sport et de la culture, ce dernier offre un rassemblement de masse et une manifestation d’envergure qui rythme le temps collectif », notent les organisateurs. « Le sport permet à l’étudiant de développer son sens de leadership, d’acquérir différentes compétences pour planifier et organiser des activités sportives et ainsi faire profiter les autres étudiants, de promouvoir l’activité physique et de superviser des activités auprès de différents groupes d’élèves et ce à plusieurs moment », ajoute la même source.

L’établissement supérieur comporte actuellement six filières, à savoir :

– Électromécanique et Systèmes Industriels

– Génie Civil

– Génie Industriel et Productique

– Génie Mécanique

– Génie Thermique Industrielle et Énergies Renouvelables

– Industrialisation des Produits et Procédés

LNT avec Cp