L’École Nationale de Commerce et de Gestion UMI Meknès vient d’inaugurer sa nouvelle salle des marchés, offrant ainsi aussi bien à ses étudiants qu’à ses enseignants l’opportunité de suivre les marchés financiers dans les mêmes conditions que les professionnels. Grâce aux terminaux SIX iD, les utilisateurs auront accès à des informations en temps réel et/ou différé sur plus de 35 millions d’instruments financiers, toutes classes d’actifs confondues, listés sur plus de 220 bourses et plus de 2000 sources de prix.

« Nous sommes fiers de proposer une formation de qualité aux futurs professionnels de la finance et de renforcer notre positionnement sur les métiers des marchés financiers. La salle des marchés de l’ENCG UMI Meknès est un outil pédagogique performant qui permettra à nos étudiants d’acquérir une expérience concrète des pratiques quotidiennes des professionnels de la finance et de faciliter leur insertion rapide dans le monde professionnel », déclare Abdelghani Bouyad, directeur de l’ENCG UMI Meknès.

Ce dernier explique que la salle profitera également aux professeurs dans le cadre de leurs travaux de recherche et pourra aussi être accessible aux opérateurs de la région de Meknès désireux de se perfectionner sur les métiers financiers

La salle des marchés de l’ENCG UMI Meknès est dotée d’outils professionnels ergonomiques tels que des analyses techniques, des pricers, des bases de données historiques exportables, et offre un support d’animation pédagogique vivant et efficace. La solution est naturellement disponible dans les principales langues étrangères pour faciliter l’accès à ses fonctionnalités et la formation des formateurs est assurée par SIX Financial Information.

