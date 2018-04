PARTAGER L’élevage laitier durable dans la région de Tadla-Azilal, objet d’un accord cadre

Un projet pilote d’élevage laitier durable sera conduit dans la province de Tadla Azilal, à l’initiative de l’Ambassade des Pays-Bas et de la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement Durable (FCAMDD).

Ce projet a pour objet l’accompagnement des exploitations laitières clientes du GCAM dans la conduite durable de leur activité d’élevage. Ce projet s’inscrit dans les enjeux portés par la filière bovine qui occupe une place importante dans le secteur agricole et le Plan Maroc Vert et qui ont été actés dans le cadre d’un contrat-programme avec l’Etat visant l’augmentation de la productivité en vue d’atteindre 4,5 milliards litres de lait en 2020, soit une croissance annuelle de 15%.

Les Pays-Bas, réputés à travers le monde pour la productivité et la compétitivité de leur filière laitière, ont entrepris d’importants efforts pour réduire l’empreinte environnementale de ce secteur, notamment à travers «l’initiative chaine de production laitière durable» ou «duurzame zuivelketen».

En établissant des objectifs clairs en relation avec le climat et l’énergie, le bien-être des animaux, le pâturage et la biodiversité, cette initiative portée par des organisations professionnelles néerlandaises, place la filière laitière néerlandaise parmi les leaders mondiaux en termes de durabilité.

Après une fructueuse et stratégique collaboration entre le GCAM et l’Ambassade des Pays-Bas, notamment dans l’accompagnement de l’élevage bovin laitier à travers le projet pilote de renforcement des capacités techniques de coopératives laitières dans la région de Doukkala, les deux partenaires souhaitent poursuivre cette coopération en faveur de l’élevage bovin laitier marocain, en promouvant sa conduite durable et la réduction de son empreinte environnementale à l’appui de l’exemple néerlandais.