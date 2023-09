Vendredi soir, la région d’Al Haouz a été secouée par un séisme dévastateur qui a semé la panique et la destruction dans de nombreuses localités. Cependant, au milieu de la tragédie, un élan de solidarité remarquable a émergé, démontrant la force et la compassion du peuple marocain. Mais ce n’est pas seulement au sein du Maroc que cette solidarité s’est exprimée.

Dès les premières heures suivant la catastrophe, les Marocains ont convergé vers les centres de transfusion sanguine du royaume, formant des files d’attente impressionnantes pour donner leur sang. Cette réponse immédiate a permis d’assurer un approvisionnement vital en sang pour les blessés. La mobilisation en faveur des dons de sang a été un témoignage poignant de la solidarité inébranlable qui anime la nation.

Les scènes de générosité ne se sont pas limitées aux centres de transfusion. Dans tout le Maroc, des files de voitures chargées de provisions alimentaires et de produits de première nécessité se sont formées devant les associations caritatives locales. Les Marocains ont vidé leurs armoires et leurs épiceries pour venir en aide à leurs concitoyens touchés par la tragédie. Des bénévoles dévoués ont trié, emballé et distribué ces précieux dons, apportant un réconfort immédiat aux familles sinistrées.

Mais ce n’est pas tout. Le monde entier s’est solidarisé avec le Maroc. Des chefs d’État, des politiciens, des personnalités du monde du football, des artistes et de nombreuses autres personnalités internationales ont exprimé leur soutien aux Marocains en ces temps difficiles. Des cagnottes ont été lancées dans plusieurs pays pour venir en aide aux rescapés du séisme, montrant ainsi la solidarité internationale qui s’est manifestée.

Il est à noter que depuis la pandémie de COVID-19, les Marocains ont montré une grande solidarité entre eux, se montrant capables de s’entraider dans les moments de crise. Cette solidarité, qui s’est renforcée au fil des épreuves, a joué un rôle crucial dans la réponse rapide et coordonnée à la catastrophe actuelle.

Les autorités locales, les associations, les équipes de secours et la communauté internationale, les bénévoles et les donateurs travaillent tous pour apporter un soulagement aux victimes du séisme.

Alors que les opérations de secours se poursuivent, l’élan de solidarité des Marocains continue de briller comme une lueur d’espoir dans l’obscurité de la tragédie. Les liens qui unissent notre nation se sont renforcés, rappelant au monde entier la puissance de la solidarité humaine dans les moments difficiles.

Asmaa Loudni

