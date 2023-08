La sélection marocaine féminine de football a signé une participation « honorable » au Mondial féminin de la FIFA, qui se tient conjointement en Australie et en Nouvelle Zélande, a assuré le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

« Lors de sa première participation au Mondial féminin, l’équipe nationale a réussi à s’illustrer à la faveur de la vision de développement du sport marocain en général, et du football en particulier, portée par SM le Roi Mohammed VI, il y a plus de deux décennies », a déclaré le président de la FRMF à la presse, à l’occasion de l’arrivée, jeudi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, de la délégation de l’équipe nationale féminine, qui a réussi l’exploit de se hisser en huitièmes de finale du Mondial.

« Il s’agit du début d’un parcours qui sera, à coup sûr, plus réussi pour l’équipe nationale féminine », a-t-il prédit, promettant que « les efforts seront redoublés et les différentes ressources disponibles seront mises à contribution afin d’être au niveau des aspirations du Souverain et du public marocain ».

La sélection féminine marocaine a quitté la Coupe du monde après avoir perdu face à la France (4-0), mardi dernier à Adélaïde en huitièmes de finale.

Elle avait composté son billet pour le second tour après une défaite devant l’Allemagne (6-0) et deux victoires contre la Corée du Sud (1-0) et la Colombie (1-0).

LNT avec MAP

