Les 10 et 11 mai prochains, l’École Hassania des Travaux Publics (EHTP) accueillera Pause’art, un événement rassemblant étudiants et professionnels de divers secteurs tels que l’ingénierie, le commerce et la médecine. Organisé par le club Amicid’Art, cet événement explorera le thème de la culture en tant que source d’inspiration pour la création artistique, mettant ainsi en lumière le rôle des ingénieurs dans ce processus créatif.

La première journée débutera par une conférence intitulée « La culture comme source d’inspiration : les ingénieurs au cœur de la création artistique », réunissant des artistes reconnus comme Atiq Ben Chikar, Mansour Badri, Camelia Rak, ainsi que d’autres intervenants à confirmer. Les discussions porteront sur la manière dont les ingénieurs peuvent s’inspirer de différentes cultures pour nourrir leur créativité, tout en soulignant le rôle de l’art comme un lien interdisciplinaire.

Le deuxième jour sera dédié à une série d’activités artistiques interactives, offrant aux étudiants l’opportunité de participer à des spectacles musicaux, des représentations théâtrales, des ateliers culturels et artistiques, entre autres. Ces activités visent à démontrer que les ingénieurs peuvent également être des créateurs, et que l’art peut avoir un impact significatif sur la pensée technique et la résolution de problèmes.

Cet événement fait suite au succès de la première édition de Paus’art, organisée par le groupe AMICITIA, un collectif d’étudiants ingénieurs de l’EHTP. La première édition avait pour objectif de rapprocher les élèves ingénieurs des arts vivants, mettant en avant l’importance de l’art pour le développement personnel et professionnel. Au cours de cet événement, les talents de l’école avaient été mis en valeur à travers des expositions de photographie, de musique, de littérature, ainsi que des performances d’artistes externes, y compris une pièce théâtrale des élèves de l’ISADAC, du freestyle et la prestation de la finaliste de Starlight, Hanalya.

Cette année, les organisateurs ont redoublé d’efforts pour proposer un programme encore plus diversifié, comprenant des spectacles de danse, de chant, de tambours, ainsi que des sketches humoristiques. Des invités d’honneur, tels que Mansour Badri, Ilham Ouaziz, Khadija Allouch et Rachid Rafik, seront présents pour partager leurs expériences et encourager les étudiants à explorer leur créativité.

L’événement se clôturera par une cérémonie de remise d’attestations de participation aux artistes et aux organisateurs. Le club Amicid’Art espère que cet événement contribuera à renforcer les liens entre les différentes disciplines et à démontrer que la créativité peut émerger de divers horizons, y compris celui des ingénieurs.

