Jusqu’à présent, c’est toujours calme dans la capitale économique. Exceptés quelques rounds de candidats entourés de quelques partisans et la distribution de tracts, l’on peut dire que l’ambiance électorale reste jusqu’à présent à une cadence limitée, voire timide. Les choses se passe dans un climat calme et sans véritable effervescence.

Pourtant, la capitale économique a été toujours connue pour sa ferveur et ses batailles électorales tendues entre les grands partis politiques qui sortaient, à chaque échéance électorale, leurs grosses artilleries pour mener à bien le pari bidaoui. Et pour toutes les législatives et communales précédentes, le suspens a toujours été au rendez-vous. Les ténors de l’USFP, le PPS, l’Istiqlal, le PJD et autres RNI et PSU donnaient du goût à la campagne électorale.

Néanmoins, aujourd’hui, les candidats des partis politiques aux élections du 8 septembre prochain mènent des campagnes dans un contexte marqué par le respect strict des mesures préventives adoptées contre la propagation de la Covid-19. La situation sanitaire inquiétante, avec 100 décès par toujours, n’est certainement pas du goût des habitués des rencontres directes avec les citoyens et des grands meetings.

Aussi, à Casablanca, si certains partis politiques misent sur les candidats chevronnés et dotés d’une longue expérience, il n’en demeure pas moins que les listes des candidats des formations politiques sont marquées par une présence en force des jeunes enthousiastes issus de milieux médiatiques, artistiques, associatives et sportives avec à la carte un style différent et une vision différente. Le recours aux NTIC restent une opportunité pour promouvoir les programmes électoraux dans le grand espoir de convaincre la communauté digitale et influencer les jeunes casablancais en particulier.

En attendant l’apogée de la campagne électorale, les différents partis politiques mènent une course contre la montre dans le but d’élargir le champ de leur campagne, en combinant entre mode traditionnel des campagnes électorales et l’exploitation des réseaux sociaux.

Seulement, il est important de constater qu’à Casablanca, la mission de mener une campagne électorale dans ses quartiers populaires, les douars et autres bidonvilles, n’est certainement pas chose aisée. Les jeunes de ces espaces qui vivent un océan de problématiques socio-économiques, ne cessent d’exprimer leur rejet des partis politiques, principaux responsables, selon eux, de leur sort misérable avec des gestions chaotiques de la chose publique.

Hassan Zaatit

Partagez cet article :