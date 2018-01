PARTAGER L’Ecole nationale supérieure des Mines de Rabat prépare ses 12èmes Olympiades

Parmi les activités parascolaires organisées par les grandes écoles d’ingénieurs, les Olympiades sont un événement phare, qui vise principalement à regrouper les élèves ingénieurs du Maroc autour d’activités sportives, culturelles et artistiques.

C’est dans cette veine que le comité sport de l’Ecole nationale supérieure des Mines de Rabat organise la douzième édition des Olympiades Mines-Rabat, sous les couleurs de l’Afrique, le 17 et 18 février prochains.

Cet événement sera une occasion pour les étudiants talentueux, que ce soit en sport (collectif et individuel), mais aussi en jeux vidéos ou autres loisirs, de s’affronter dans une atmosphère positive célébrant l’esprit sportif. Les Olympiades verront aussi la présence de différents artistes reconnus, qui animeront ces deux journées de leurs talents de DJ, comédiens ou de chanteurs, avec un focus particulier sur la soirée organisée au sein de l’école.

Enfin, les Olympiade Mines-Rabat représentent un événement majeur pour l’école, et pour l’image qu’elle projette aux visiteurs, c’est pourquoi toute l’équipe organisatrice se démène pour faire de ces Olympiades une belle réussite, et qu’elle promet à tous les participants et visiteurs deux journées plaisantes et agréables, mais aussi compétitives.

LNT