L’École Centrale Casablanca a procédé, ce samedi 22 février 2025, à la cérémonie de remise des diplômes de sa 7e promotion. L’événement, organisé sur le campus de l’école, a réuni étudiants, enseignants, familles ainsi que partenaires académiques et industriels.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce. Au total, 111 lauréats ont reçu leur diplôme, marquant ainsi la fin d’un cycle de formation.

Cette édition a particulièrement mis en avant la diversité. En effet, 37 % des diplômés sont des femmes et 30 % des étudiants proviennent de parcours internationaux, avec plus de 14 nationalités représentées sur le campus.

Lors de son discours, Jalal Charaf, Directeur Général de l’École Centrale Casablanca, a souligné l’importance de cette diversité pour la formation des ingénieurs, qui permet d’aborder les défis futurs avec une perspective enrichie par différents parcours et cultures.

Créée en avril 2013 dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et la France – en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de l’ancien Président français François Hollande – l’École Centrale Casablanca fait partie du réseau international des Écoles Centrale. L’établissement collabore avec diverses institutions académiques à l’échelle internationale et encourage la mobilité étudiante dans le cadre de ses programmes de formation.

LNT

Partagez cet article :