L'Ecole Centrale Casablanca célèbre sa 1ère promotion

L’Ecole Centrale Casablanca a organisé sa première cérémonie de remise des diplômes ce samedi 1er décembre. L’événement a réuni de nombreuses personnalités dont M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, M. Jean-François Girault, Ambassadeur de France au Maroc, MM. Mohamed Aboussalah et Youssef El Bari Secrétaires Généraux des Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du MCIEN, M. Romain Soubeyran, Directeur Général de CentraleSupélec, M. Gérard Creuzet Délégué Général du Groupe des Ecoles Centrale, M. Saad Bendidi, Chairman & Partner de Mediterrania Capital Partners, M. Mohamed Fikrat, Président Directeur Général de Cosumar, M. Mustapha Metaich, Président de l’Association des Anciens Centraliens Supelec et M. Joël Rousseau, Président du groupe NGE et parrain de cette 1ère promotion.

« Nous sommes particulièrement heureux de remettre leurs diplômes aux tous premiers ingénieurs de l’ECC et les remercions d’avoir eu un parcours aussi exemplaire », a déclaré Ghita Lahlou, Directrice de l’Ecole Centrale Casablanca lors de son mot d’ouverture. « Cette consécration est d’autant plus importante que l’Afrique, un continent à potentiel exceptionnel dans le monde, ne peut plus continuer de se développer en s’appuyant sur les anciens modèles de développement Nord-Sud, des aides caritatives, des financements de la dette souveraine. Les deux leviers que nous estimons être absolument fondamentaux face à ces nouveaux enjeux sont la technologie […] et l’entreprenariat. Ce ne sera en effet ni les Etats ni les grandes entreprises qui emploieront a majorité des 1,2 milliards d’actifs dans les 30 ans à venir. Ces potentialités représentent une extraordinaire opportunité pour les centraliennes et les centraliens. Notre mission, notre raison d’être à l’Ecole Centrale Casablanca est de constituer une grande école généraliste marocaine et africaine de référence, adaptée à nos spécificités régionales, tout en continuant à nous inspirer de l’ADN centralien deux fois centenaire. Nous continuerons de porter les valeurs fondamentales de rigueur scientifique, d’excellence technique, d’expertise technologique, de forte capacité de travail, tout en les accompagnant par les compétences distinctives du 21ème siècle, à savoir la capacité d’innover, la créativité, l’ouverture sur le monde, l’esprit d’entreprenariat… Mais avant tout, nous nous devons d’aider nos élèves à s’élever, et devenir des adultes responsables porteurs de sens, d’éthique et de valeurs humanistes que nous défendons tous. C’est là la voie d’un développement durable, équitable et inclusif ».

