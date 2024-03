Le Groupe AMH vient d’annoncer la conclusion d’un accord de partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères de la République de Bulgarie pour le projet « L’École à l’Hôpital ». Cet accord vise à soutenir l’accès à l’éducation pour les enfants en situation de handicap au Maroc.

Selon le HCP, moins de la moitié des enfants en situation de handicap âgés de 7 à 12 ans ne sont pas scolarisés, principalement à cause du manque de soutien médico-social et des obstacles liés à leurs conditions de santé et à l’inadéquation de leurs environnements éducatifs. Le projet « L’École à l’Hôpital » est venu pour répondre à cette problématique et sera mis en œuvre par le Groupe AMH au sein du Centre Hospitalier Noor, qui fait partie de son Pôle Santé.

Ce projet vise à fournir un enseignement adapté aux enfants en situation de handicap hospitalisés au Centre Hospitalier Noor et à ceux qui s’y rendent pour des séances de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, en mettant en place des programmes éducatifs spécifiques et en offrant un soutien individualisé.

À travers ce partenariat, le Groupe AMH pourra également veiller à ce que les personnes en situation de handicap aient accès à des ressources pédagogiques et à un environnement d’apprentissage inclusif.

Le projet « L’École à l’Hôpital » s’aligne pleinement avec l’Agenda 2030 de la Stratégie National du Développement Durable (SNDD) qui vise à intégrer ces enfants dans le système éducatif à travers des espaces éducatifs dédiés, des programmes intégrés, la sensibilisation des parents, la formation des professionnels et des activités de plaidoyer

Pour Mme Amina Slaoui, Présidente du Groupe AMH, « Ce partenariat permettra à l’AMH de poursuivre son engagement en faveur de l’inclusion éducative des enfants en situation de handicap au Maroc. Nous sommes déterminés à faire de ce projet un succès et à accompagner nos bénéficiaires pour l’accès à une éducation de qualité, quelle que soit leurs conditions ».

De son côté, M Plamen Tzolov, Ambassadeur de la République de Bulgarie au Maroc, a affirmé que : » Le projet « l’école à l’hôpital » figure parmi les priorités de la politique de développement bulgare qui met l’accent sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants ».Cet accord s’inscrit toutefois dans un cadre plus large de la coopération internationale pour le développement et démontre l’importance de la solidarité et de la collaboration entre les nations pour relever les défis communs.

H.Z

Partagez cet article :