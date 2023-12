Le Wydad de Casablanca (WAC) a annoncé vendredi avoir résilié, à l’amiable, le contrat le liant à l’entraineur Adil Ramzi.

« Le bureau directeur du WAC et l’ensemble des composantes du club casablancais adressent leurs remerciements à Adil Ramzi pour tout ce qu’il a fait pour le club, son sérieux et les efforts qu’il a consentis à la tête de la barre technique du Wydad », lit-ont dans un communiqué de la formation casablancaise.

Le WAC insiste que le club « restera ouvert aux cadres nationaux afin de contribuer au rayonnement du football marocain sur les plans continental et international », poursuit la même source.

L’ancien international marocain Adil Ramzi avait été désigné en juillet dernier entraineur du Wydad de Casablanca, en remplacement du Belge Sven Vandenbroeck.

L’ancien coach des jeunes du PSV Eindhoven avait été formé au Kawkab de Marrakech au sein duquel il a évolué entre 1995 et 1997 avant de rejoindre l’Udinese (Italie). Il a également défendu les couleurs de plusieurs clubs néerlandais.

En équipe nationale, Adil Ramzi a été sélectionné 41 fois entre 1998 et 2007, inscrivant 5 buts.

Au terme de la 11è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », le WAC occupe la 4è place du classement général avec 19 points et avec deux matches en retard, à 4 longueurs des co-leaders, l’AS FAR et le Raja de Casablanca (23 pts).

Sur la scène africaine, le club qui évolue dans le groupe B de la Ligue des champions d’Afrique aux côtés de Simba de Tanzanie, de l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire et de Jwaneng Galaxy du Botswana, reste sur 1 seule victoire et 2 défaites. Les Rouge et blanc se déplaceront mardi prochain chez les Tanzaniens de Simba pour le compte de la 4è journée.

LNT avec MAP

