MAISONS D’HÔTES AU MAROC : 5 ADRESSES POUR S’EXILER

Une parenthèse, une vraie. Cette année, on l’a bien méritée. Alors, en cette fin 2020 et surtout en 2021, on se fait la malle. Notre mot d’ordre? Farniente. Adresses typiques, insolites ou confidentielles, certaines maisons d’hôtes au Maroc sont idéales pour s’évader. La preuve par 5, avec ces destinations de charme, nichées aux quatre coins du royaume.

TOP 9 : NOTRE SÉLECTION SHOPPING POUR FAIRE DU YOGA AVEC CONFORT ET STYLE

Atteindre la posture parfaite au yoga, c’est bien, dans une tenue confortable, c’est mieux. Si en plus les vêtements en question allient style et tissus techniques, là c’est un peu le nirvana. Voici notre top 9 des looks et accessoires pour tous les adeptes du chien tête en bas et autres salutations au soleil. Du shopping spécial yogis ? Une bonne excuse pour (re)prendre le chemin des tapis. Namasté.

FOODING : 3 RESTAURANTS D’HÔTEL À MARRAKECH À GARDER EN TÊTE

Les tables de la ville ocre fermées ? Pas toutes ! Rien n’empêche les établissements hôteliers de proposer de nouvelles assiettes à leurs clients. Mandarin Oriental, La Mamounia ou Es Saadi : voici 3 restaurants à Marrakech à découvrir ou redécouvrir si vous passez par ces hôtels, en cette fin d’année 2020. La plupart d’entre nous les garderont dans un coin de leur tête pour la fin des restrictions… en 2021.

HUMEUR : BONNE ANNÉE 2021 ? OUI, MAIS…

L’être humain ? Il est rempli de paradoxes. Ces derniers temps plus que jamais d’ailleurs. Entre les restrictions sanitaires et l’envie de célébrer la vie coûte que coûte, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Celui des grandes contradictions et des petits compromis. Se souhaiter la bonne année ? On préfère y aller doucement, on ne sait jamais. Car notre humeur en ce moment, c’est plutôt, oui mais non.

PROGRAMME DÉTOX : AU SECOURS, J’AI TROP MANGÉ !

Les repas de fêtes ? On s’est fait avoir, comme d’habitude. À force de se répéter que “le régime, on verra après” et “qu’on est pour le body positivisme”, notre estomac a “trinqué”… jusqu’à l’épuisement. Mais rien n’est perdu, même si les cures draconiennes, ce n’est pas notre truc. Myriam El Belghiti, diététicienne à Casablanca nous a concocté un programme détox adapté, sans violence ni privation. Avec un mot d’ordre : rééquilibrage. Messieurs, c’est aussi valable pour vous!

