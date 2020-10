PARTAGER Le Wali de Casablanca appelle les fonctionnaires au télétravail

Devant la recrudescence des cas dans la capitale économique, le Wali de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, appelle dans un communiqué les administrations et établissements publics à inciter les fonctionnaires à adopter le télétravail si ce n’est pas déjà fait, dans la mesure où le travail à distance est possible et que cela n’affecte pas les services publics.

LNT