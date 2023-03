Les authentiques thermes de Moulay Yacoub du côté de la ville de Fès, se réinventent. En effet, ouvert en 2018 en partenariat avec l’enseigne Vichy et passé en 2022 sous le giron de MADAEF de la CDG, le Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub vit aujourd’hui au rythme d’une nouvelle vision avec comme principal objectif : le mieux être.

Il faut constater qu’au-delà des bienfaits des thermes de Moulay Yacoub sur la santé, le défi reste de mettre en valeur les atouts de la destination dans sa globalité. Telle est, entre autres, l’approche qui anime Philippe Queriaud, DG du Resort, depuis juillet 2022.

Epaulé par une ambitieuse équipe, ce dernier souhaite valoriser les autres atouts des thermes pour attirer des touristes marocains et étrangers curieux de se redécouvrir : « Insuffler une relance après la pandémie, se différencier de la concurrence sur le segment de l’hôtellerie 4 étoiles et du bien-être au Maroc, répondre à l’émergence et aux nouvelles tendances du tourisme de bien-être : telles sont les raisons qui ont poussé le Resort à se réinventer. C’est ainsi que le Resort entame une nouvelle approche holistique du bien-être autour de 4 piliers, avec la promesse de faire vivre ses hôtes une évasion au cœur d’un Resort thermal où la nature devient source du mieux-être », explique Philippe Queriaud.

Concrètement, une stratégie très bien soignée pour atteindre les objectifs escomptés, que ce soit pour se détendre, préserver sa santé, se tonifier, trouver son équilibre… Se redécouvrir donc !

Le Resort est doté d’espaces lumineux ouverts sur la nature environnante renforcés par les matériaux naturels et minéraux associés à la végétation. Les 93 chambres et 7 suites offrent chacune un large espace intérieur avec une terrasse aménagée offrant une vue sur la nature et le village de Moulay Yacoub.

Au menu aussi, un riche programme de soins bien-être à l’institut Thermalia. Étalé sur plus de 4500 m2, le Resort possède le seul institut thermal et spa du Maroc avec 18 cabines de soins, un hammam, tandis que les Thermes sont dotés de 33 cabines individuelles offrant des soins thermaux aux différents bénéfices. Les soins bien-être bénéficient aujourd’hui du savoir-faire et l’expertise des laboratoires Vichy. L’eau thermale ancestrale de Moulay Yacoub dont le trajet débute à 1500 mètres sous terre jaillit à 54°C puis est refroidie à 38°C pour être utilisée dans l’Institut Thermal. Elle est conseillée pour ses vertus apaisantes grâce à son PH neutre et ses propriétés anti-inflammatoires. Le Studio Satisform, le Massage Quartz Thermalia, les soin Minéral 89 Visage et la Trilogie de soins « signature »… comptent parmi les expériences exclusives signées Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub. Le tout autour d’une cuisine équilibrée richement fournie par les produits du terroir connus par leur fraicheur et qualité nutritive.

Niché au creux des montagnes du Moyen-Atlas à une vingtaine de kilomètres de Fès, dans une région au climat propice toute l’année, le Resort Vichy Thermalia Spa Moulay Yacoub profite aussi de la richesse des alentours, du paysages pittoresques, des ruines romaines de Volubilis des villages berbères d’Imouzer, des visites de la fromagerie du Domaine de la Pommeraie, de la dégustation d’huile d’olives du Domaine Noor…

H.Z

