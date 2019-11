PARTAGER Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca remporte sa première Coupe du Trône

Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca (TAS) a remporté le titre de la Coupe du Trône de football (2018-2019) pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire (2-1) face au Hassania d’Agadir (HUSA), au terme d’une finale disputée lundi au stade d’honneur d’Oujda.

Le TAS de Casablanca a ainsi réussi l’exploit d’inscrire son nom au palmarès de la compétition à l’issue d’une finale ouverte et équilibrée entre ce club de deuxième division et le club d’Agadir. Dès la 14è minute, les Gadiris ont ouvert le score par le biais du Sénégalais Malik Cissé mais la réaction ne s’est fait attendre puisque l’attaquant du TAS Oussama El Mellioui a remis les pendules à l’heure trois minutes plus tard seulement.

Le Tihad Athletic Sportif de Casablanca remporte sa première Coupe du Trône. Crédits photo : Ahmed Boussarhane/LNT

En seconde période, les hommes de Mustapha El Asri ont pris l’avantage grâce à El Mellioui qui a signé un doublé en transformant un penalty sifflé par l’arbitre de la rencontre Adil Zourak après recours à la technique d’Assistance Vidéo à l’Arbitrage. Après avoir évincé le club entraîné par Badou Zaki, les joueurs du club du TAS ont réalisé leur rêve en s’adjugeant le titre à l’instar d’autres équipes de la deuxième division, notamment le Moghreb de Fès en 2016 aux dépens de l’Olympic de Safi, l’AS FAR (1958-1959), la Centrale Laitière Association Sportive en 1983 et le Majd Al Madina en 2000.

Avant d’atteindre la finale, le TAS a dû battre, lors du tour préliminaire, Chabab Al Massira, avant de venir à bout au premier tour du Kawkab de Marrakech et l’Olympique de Dcheira. En quart de finale, le club casablancais a battu le Tihad Zemmouri Khemisset, avant d’écarter le Difaâ d’El Jadida en demi-finale.

La Coupe du Trône de football (2017-2018) a été remportée par la Renaissance de Berkane (RSB), après avoir battu en finale le Wydad de Fès (WAF) aux tirs au but (3-2), au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.

LNT avec MAP