Le Technopark accélère sa stratégie de connecting à l’international pour booster la dynamique de croissance de ses startups. Un nouvel accord vient d’être signé avec “Marseille Innovation” pour faire bénéficier les deux startups Link Up Value et Alikar de son programme d’accélération et d’accompagnement. Les détails sont donnés dans un communiqué de presse publié à l’occasion.

Le développement d’une offre digitale et innovante exige un positionnement international et un réseautage de proximité. Telle est la conviction de la société de gestion des Technoparks (MITC) qui vient de signer un nouvel accord de partenariat avec l’une des plus grandes structures d’accompagnement des startups en France “Marseille Innovation”.

Objectif : faire bénéficier les entreprises basées au Technopark de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir des programmes d’accompagnement et des financements de “Marseille Innovation”.

Concrètement, deux startups à savoir Link Up Value et Alikar ont été sélectionnées pour bénéficier de programmes d’accélération ayant pour objectif de créer des filiales à Marseille.

“Avec ses 3000 startups accompagnées à date d’aujourd’hui et plus de de 15000 emplois directs et indirects créés , MITC se focalise sur l’accompagnement des startups qui opèrent dans des technologies de pointe : IA, Block chain, big data, IOT, RA/RV, drones….et qui adressent par leurs solutions innovantes différents secteurs stratégiques: agriculture, industrie, santé, éducation”, rappelle, sur un ton confiant, Mme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de la société de gestion MITC.

Cette alliance à l’international avec “Marseille innovation” s’inscrit dans la vision d’internationalisation du Technopark d’autant plus que plus de 25% de ses startups exportent, déjà, leurs solutions vers des marchés européens et africains.

Link Up Value : l’intelligence artificielle au service des RH

Le choix de Link Up Value pour profiter de l’accompagnement à l’international est le résultat de sa dynamique R&D. La jeune entreprise a réussi, en effet, à développer des solutions RH basées sur l’intelligence artificielle (IA). Il s’agit de sa plateforme “Semantics” de scan, d’analyse et de qualification des CV quel que soit leur contenu ainsi que sa solution de gestion des candidatures reçues par les entreprises indépendamment du canal du recrutement. L’intérêt de ces innovations basées sur l’IA a permis à Link Up Value d’exporter ses solutions vers les marchés sénégalais, ivoirien et français.

Alikar, la conciergerie automobile assistée par l’IA

Autre solution disruptive développée au sein du Technopark et qui bénéficie du soutien de “Marseille Innovation”, l’application Alikar qui met à disposition du grand public et des entreprises des solutions logistiques de conciergerie automobile assistée par l’intelligence artificielle capable de combiner usage (chauffeur et sécurisation des voitures clients) et technologie (algorithmes et IA).

Le développement de cette startup sur la niche de la conciergerie automobile et la combinaison avec le Deep Learning lui a permis d’assurer une croissance soutenue de son activité au Maroc et en France avec plus de 70.000 trajets et un portefeuille de plus de 500 clients.

A rappeler que la société de gestion de Technopark poursuit sa stratégie d’expansion régionale et prévoit l’ouverture des prochains Technoparks à Fès, Oujda et Tiznit.

