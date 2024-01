L’agence Tendansia, oeuvrant dans le domaine des événements créatifs et divertissants, annonce le « Festival Culturel des Enfants » au Studio des Arts Vivants, le dimanche 4 février 2024. Cette journée spéciale propose trois spectacles exceptionnels, chacun adapté à un groupe d’âge différent, offrant rires, surprises et interactions.

Le premier spectacle, « Le zoo des tout petits », à 11h00, raconte l’histoire amusante de Sébastien, un aventurier qui se retrouve par hasard gardien de zoo. Destiné aux enfants de 1 à 4 ans, ce spectacle de 30 minutes combine humour, magie, chansons et ventriloquie, invitant les jeunes spectateurs à participer à une aventure excentrique.

À 15h00, le spectacle « Attention Mesdames et Messieurs » promet une aventure de cirque interactive pour les enfants de 3 à 6 ans. Sébastien le magicien trouve le cirque en plein chaos et les enfants sont invités à l’aider. Ce spectacle de 45 minutes mêle magie, chansons, marionnettes et ventriloquie.

Le dernier spectacle, à 17h00, est « Les Animaux Font leur Cirque ». Allan Watsey, détective privé, a besoin d’aide pour résoudre la mystérieuse disparition des artistes du cirque Luigi. Conçu pour les enfants à partir de 5 ans, ce spectacle d’une heure combine suspense, humour, rebondissements et magie.

Voilà qui promet une journée de fête au « Festival Culturel des Enfants » de Tendansia, pour une expérience inoubliable de rire, de magie et d’aventure au Studio des Arts Vivants.

LNT avec CdP

Partagez cet article :