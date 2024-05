Le Sonasid High Atlas Ultra Trail revient pour une nouvelle édition du 01 au 02 Juin 2024 au parc national de Toubkal à la province de Alhaouz.

Le Sonasid High ATlas Ultra Trail est bien plus qu’une compétition sportive, c’est un engagement en faveur du développement durable et l’éco-tourisme sportive dans les milieux ruraux.

Les chiffres clés et les actions prévues lors de cette édition 100% solidaire après le séisme de Alhaouz:

Plus de 700 participants professionnels et amateurs de 15 nationalités différentes seront au RDV cette édition pour parcourir les paysages époustouflants du Parc National de Toubkal.

Action de sensibilisation aux bienfaits du sport pour les jeunes élèves d’une école primaire à Ouirgane.

Organisation du SONASID KIDS TRAIL en faveur de 150 enfants de la région.

Les gagnants premier homme et première femme du HAUT 42 seront qualifié à la mythique course Sierre-Zinal avec une prise en charge complète en partenariat avec l’ambassade Suisse et Sierre-Zinal.

Forage d’un puits dans la région pour répondre aux besoins en eau potable

Accompagnement d’une coopérative pour les femmes du village de Tekkent pour la création des tapis et les produits terroires.

Rejoignez-nous du 31 Mai au 02 Juin à Ouirgane pour assister à un show inoubliable et soutenir notre mission pour un Maroc Sportif vert et plus durable.

Pour en savoir plus : https://hautmorocco.com/courses

Cdp

Partagez cet article :